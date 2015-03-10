К чему привели ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области

В начале июня Евгений Куйвашев допустил, что ограничения на продажу алкоголя сохранятся и после снятия особого режима. На сегодняшний день они введены бессрочно.«Знаю, что наши депутаты обсуждали вопрос, стоит ли сохранять временные ограничения в каком-либо виде. Но это должно быть консолидированное решение», — написал губернатор в своем Instagram.9 июня депутаты Законодательного собрания региона поддержали изменения, внесенные в закон о регулировании продажи алкоголя в Свердловской области. Теперь губернатор получит право сам устанавливать время и условия продажи спиртного, а также места его реализации.Представители регионального Минсельхоза рассказали депутатам Заксобрания о том, что ограничения продажи алкоголя в вечернее время привели к росту спекуляции на рынке и увеличению количества рекламы нелегального алкоголя в интернете. Именно поэтому депутаты во время обсуждения изменений в законопроекте подчеркивали, что решения о подобных ограничениях нужно принимать только в чрезвычайных ситуациях. «Эта норма должна работать в экстренных чрезвычайных ситуациях. Не нужно отдавать ее на откуп губернатору», — цитирует 66.RU депутата Вячеслава Вегнера.В апреле Министерство промышленности и торговли РФ обратилось ко всем губернаторам с просьбой не ограничивать продажу алкоголя, поскольку это может «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение». Несмотря на это, ограничения на продажу спиртного во время пандемии коронавируса были введены как в Свердловской области, так и в ряде других регионов страны. До 6 апреля полный запрет на продажу алкоголя действовал в Якутии, по сей день он действует в Туве. Еще в семи субъектах страны на сегодняшний день действуют ограничения на продажу спиртного в определенное время.Отвечая на одно из обращений в своем Instagram Евгений Куйвашев заявил, что не согласен с тем, что в регионе увеличилось потребление алкоголя.«И с утверждением, что пить стали больше, не соглашусь. В целом такой тенденции нет – у нас, по данным МинАПК, уровень продаж с момента введения ограничений и по сегодняшний день сохранился на уровне 2019 года. Показатели по продажам даже чуть меньше – на 0,17% – чем за аналогичный период прошлого года».Другую статистику приводит Росалкогольрегулирование по Уральскому федеральному округу. Согласно статистике, опубликованной ведомством, в апреле 2020 года жители Свердловской области выпили 425 726,8 декалитра спиртного. Эта цифра на 0,69% процента превышает ту, что была годом ранее. Выходит, что в месяц введения ограничительных мер потребление алкогольной продукции в области не только не сократилось, но и увеличилось.Стоит отметить, однако, что в других регионах УрФО потребление алкоголя в первый месяц самоизоляции выросло еще сильнее. По ХМАО и Курганской области, к примеру, этот показатель вырос более, чем на 10%, в Тюменской области употребляли на 5,58% больше, чем годом ранее. И это только официальные цифры – сюда не входит объем продаж спиртного, реализованного из-под полы.При этом, за время самоизоляции потребление алкоголя во всей России увеличилось на 2-3%, возросла и смертность от злоупотребления спиртными напитками. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в комментарии veved.ru рассказал, что не считает введенные ограничения оправданными, так как никаких положительных последствий они за собой не повлекли:«Я, как и остальные жители Екатеринбурга, за все время так и не услышал аргументов за это странное решение. Делалось это, чтобы люди стали меньше пить? Не стали, что красноречиво показывает статистика. Для эпидемиологической безопасности? Так нет ничего хуже этих столпотворений в 18:55 и групповых штурмов касс. Напрашивается вывод, что это помогает сделать выручку подпольным доставщикам алкоголя и незаконным торговцам. И если не это было целью, то хотелось бы услышать аргументы. И со стороны исполнительной власти региона, и со стороны законодательной, волей которой дедлайн в 19 часов может сохраниться навсегда. Возможно, есть логичное обоснование цифры 19, и за этим решением стоят благие намерения. Но тогда надо людям это объяснить, а не поступать как с неразумными детьми, за которых уже решают, когда им можно ходить в магазин за бутылкой вина, а когда "родители не велят"».В последнее время в соцсетях ведутся активные обсуждения введенных губернатором ограничений на продажу алкоголя вечером. Мы спросили у жителей Екатеринбурга, каким образом этот запрет повлиял на их жизнь.«Если честно, ничего не изменилось. Пьяных людей во дворах по вечерам меньше не стало, соседи все также периодически устраивают шумные вечеринки», - рассказала екатеринбурженка Юлия.«Запрет на продажу алкоголя после 19:00 не повлиял на то, сколько я пью – просто теперь приходится закупаться заранее. Не думаю, что ограничения на время продажи вообще остановят кого-то, кто хочет выпить. К тому же, некоторые магазины и бары нашли способы обходить запрет, кто-то и вовсе торгует, что называется, "мимо кассы "», - поделился другой житель города, Пётр.Некоторые, однако, выступают за то, чтобы ограничения в регионе сохранились и после снятия особого режима.«Могу заверить, что толпы бухающих у магазина чудесным образом куда-то испарились в тот же день, как вступил в силу ваш указ о продаже алкоголя до 19:00. Огромная просьба: не возвращайте прежние часы продажи спиртного! Раньше люди толпились, бухали у магазина после закрытия, устраивали драки. Мы сами четыре раза вызывали полицию, и ни разу никто не приехал на сигнал», – такое обращение к губернатору в Instagram написал житель Эльмаша.Уже не первый месяц около свердловских алкомаркетов, в частности, самого популярного магазина, специализирующегося на продаже спиртного –«Красное и белое», к вечеру скапливаются большие очереди. Фотографии этих очередей с комментариями возмущенных горожан постоянно появляются в соцсетях.Мы обратились в пресс-службу «Красного и белого» с вопросами о том, изменился ли спрос на алкогольную продукцию в их магазине после введения в регионе ограничений на продажу, и действительно ли существует проблема с большими вечерними очередями. К сожалению, там отказались отвечать на вопросы корреспондента veved.ru, пообещав, однако, ответить на любой другой запрос.На условиях анонимности один из продавцов-кассиров «Красного и белого» в Свердловской области рассказал, как обстоит ситуация в магазине, где он работает.«Это правда, вечером очередь собирается. Часто люди даже на улице стоят, в магазине места не хватает. Особенно много людей [приходит в период] с 18 до 19 часов – в это время люди после работы приходят за покупками, и стараются успеть купить алкоголь. С очередями бороться не получается, максимум просим соблюдать дистанцию, в магазине на полу есть разметка, много человек за раз не пускаем внутрь. Но, я думаю, это не особо помогает, и в таких скоплениях может легко распространяться вирус», – сообщил корреспонденту «Вечерних ведомостей» продавец Алексей (имя изменено).Менеджер другого магазина этой же сети рассказал, что в особо популярных точках продаж действует правило – в торговый зал пускают по двое человек, только в масках, остальные дожидаются своей очереди за дверьми магазина. По его мнению, это немного сдерживает возможное распространение коронавируса, но риск все равно остается.В мае 2020 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий продавать крепкий алкоголь на розлив в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала этих заведений не превышает 20 квадратных метров. Кроме того, региональные власти, согласно документу, вправе самостоятельно устанавливать дополнительные условия для розничной торговли алкоголя. Они могут увеличивать площадь, необходимую для законной продажи, а также полностью запрещать продавать спиртные напитки в жилых многоквартирных домах.Это означает, что местные власти, по сути, получают право для сильного ограничения распространения алкогольной продукции в своих субъектах. И Свердловская область не исключение.Ранее председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина заявляла, что в связи с принятием федерального закона о «разливайках» свердловские депутаты будут рассматривать изменение соответственного регионального закона.Сейчас Заксобрание Свердловской области разрабатывает законопроект, который должен ограничить минимальную разрешенную площадь распивочных заведений, расположенных в жилых домах. Текст документа будет обсуждаться на заседаниях рабочей группы, которая завершит работу в конце июня. Об этом рассказал СМИ председатель парламентского комитета по аграрной политике Сергей Никонов.Наряду с тем, что на днях региональное Заксобрание наделило губернатора полномочиями по ограничению продажи алкоголя, напрашивается вопрос – стоит ли свердловчанам готовится к «полусухому» закону в области?