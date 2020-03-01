Общество
17:08 | 12.03.2020
Фото: Галина Королева/Facebook
Уральцы разделились во взглядах на «обнуление» президентских сроков
Как Екатеринбург воспринял новость о «путинских» поправках
«Поддержим курс президента»
6 марта в министерство общественной безопасности Свердловской области была подана заявка на проведение «митинга – патриотической акции» в поддержку внесения поправок в Конституцию России, предложенных президентом Владимиром Путиным. Акцию планируется провести 21 марта на 12:00 на площади Советской армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Ожидается, что в ней примут участие до 300 человек.
Заявку на проведение мероприятия подал Михаил Горюнов – председатель Екатеринбургской городской общественной организации «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов и миротворческих операций». Среди организаторов также числится член Общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин и ряд известных городских «афганцев». Помимо поддержки поправок в Конституцию организаторы акции обозначили требование внести в главный документ страны статус «Ветеран боевых действий».
Поддержали конституционную реформу и представители Национально-освободительного движения, которые 11 марта провели пикет в центре Екатеринбурга. На официальном сайте организации сообщается, что суть акции заключалась в том, чтобы «поддержать президентский проект закона о конституционной реформе, в частности поправки в 79 ст. Конституции, направленные на усиление правового статуса Конституции по отношению к решениям международных органов. Призвать граждан к активному участию во всенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию России». На наглядной агитации, которую использовали активисты, был призыв «поддержать курс президента высокой явкой на голосовании по Конституции».
Фото: официальный сайт НОД
«Шествие против обнуления страны»
11 марта заявку на проведение акции протеста подала Коалиция демократических сил Екатеринбурга, в которую входят представители партии «Яблоко», «Открытой России», ПАРНАСа, движения «Екатеринбург – за свободу». Активисты собираются провести митинг и шествие против поправок в Конституцию и «пожизненного правления» президента Владимира Путина. Акцию протеста планируют провести 22 марта в 13.00. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 500 человек.
В своей заявке представители несистемной оппозиции предложили три адреса для проведения акции: площадь 1905 года, площадь Труда или площадь Обороны. Окончательное место станет известно после согласования с министерством общественной безопасности.
Как сообщил один из организаторов митинга – член федерального политсовета партии «Яблоко» Максим Петлин, акция протеста станет откликом на принятие Государственной думой президентских поправок в Конституцию: «Ничего неожиданного не произошло, было ясно, что всё шоу с поправками имело своей целью лишь одно – конституционно оформить пожизненное правление Владимира Путина». Саму акцию политик назвал «шествием против обнуления страны».
Заявку на проведение аналогичной акции «в защиту социально-экономических прав и свобод» подало региональное отделение партии КПРФ, сообщает «Коммерсант-Урал». Акцию протеста организаторы запланировали на 17 марта. Она пройдёт на площади 1905 года и будет посвящена критике поправок в Конституцию, которые предложила администрация президента и поддержке тех изменений, которые предлагает КПРФ. Также уведомление о митинге подала и Коалиция левых сил, в составе которой такие организации, как РСД, «Левый фронт» и «Выбор!». Он должен пройти 22 марта на площади Труда в 14:00.
Координатор свердловского отделения «Левого фронта» Константин Анисимов сомневается, что митинг в центре города согласуют: «Насколько я понимаю, у власти позиция достаточно жёсткая – не давать оппозиции возможность протестовать по этому поводу. Власть наконец-то раскрыла перед нами все карты, зачем затевались эти поправки. А всё это было только затем, чтобы снова дать возможность Путину избираться. А зная нашу избирательную систему не приходится сомневаться, что голоса посчитаются так, как нужно. Мы будем выступать против этого, а также против поправок в изначально буржуазную, несправедливую, антисоциальную Конституцию. Её нужно менять кардинально, и в первую очередь определяться с формой собственности на природные ресурсы».
«Лучшая поправка – Путина отставка»
Вчера, 11 марта, активисты движения «Екатеринбург – за свободу» Сергей Тиунов, Галина Королева и Елена Парий, которые, пожалуй, митингуют вообще против всего, провели одиночные пикеты у здания администрации Екатеринбурга. Пикеты были приурочены к внесению в Конституцию поправки об «обнулении» президентских сроков.
Сегодня Сергей Тиунов был задержан после пикета у Законодательного собрания Свердловской области с плакатом «Нет узурпации власти». Как рассказал Тиунов, он присоединился к пикету активистов Национально-освободительного движения и раскрыл свой плакат, после чего сотрудники полиции его задержали и увезли в отделение. Его обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. По ней активисту грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.
Фото: Максим Петлин/Facebook
Там же задержали и председателя областного отделения партии «Яблоко» Сергея Хоренженко – он тоже стоял в пикете с плакатом «Нам не нужен просроченный президент». Кроме того, полицейские задержали активистку Елену Парий. Как она сообщила на своей странице в Facebook, её обвиняют в призыве к участию в несогласованном мероприятии.
Член федерального политсовета партии «Яблоко» Максим Петлин сообщил, что Сергея Хоренженко также задержали из-за того, что он призывал других людей присоединиться к пикету: «Поводом послужил пост Сергея Викторовича присоединиться к его сегодняшнему одиночному пикету, то есть встать в очередь и провести одиночное пикетирование после него. Каким-то образом к этой ситуации было приобщено поведение Елены Парий и подача ей заявки, о которой мы не имеем ни малейшего представления».
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:06 | 12.03.2020
Первый анализ подтвердил наличие коронавируса у пермяка
21:01 | 12.03.2020
В Екатеринбурге состоялись премьера индийского фильма ужасов и пресс-конференция с режиссером и актерами
19:34 | 12.03.2020
Александр Шлеменко не будет выступать на турнире по ММА в Екатеринбурге из-за коронавируса
18:45 | 12.03.2020
В Екатеринбурге образовались сильные пробки
18:33 | 12.03.2020
Новое пособие на детей от трех до семи лет смогут получать более 55,5 тысяч семей в Свердловской области
18:08 | 12.03.2020
Количество рейсов из Екатеринбурга до Казахстана увеличат до четырех
17:54 | 12.03.2020
В Березниках освоили новый метод лечения онкозаболеваний
17:00 | 12.03.2020
В Красноуфимске в колонию-поселение отправили пьяного водителя мотоблока, по вине которого погиб пассажир
16:49 | 12.03.2020
Дмитрий Махонин: В крае должны и будут предприниматься все меры для защиты от коронавируса
16:47 | 12.03.2020
Ремонт КОСК «Россия» в Екатеринбурге сделают в течение пяти лет
16:25 | 12.03.2020
В Нижнем Тагиле перекроют четыре улицы
16:11 | 12.03.2020
Парламент Пермского края поддержал инициативу президента
16:06 | 12.03.2020
В Екатеринбурге из-за менингита скончался полуторагодовалый малыш, родители обвиняют врачей
16:02 | 12.03.2020
С начала года в Перми более 90 молодых семей уже получили сертификаты на компенсацию стоимости жилья
15:16 | 12.03.2020
В одном из дворов Екатеринбурга конфликт закончился ножевым ранением
15:00 | 12.03.2020
В столице Урала установлен температурный рекорд
14:40 | 12.03.2020
Гордума отправила обращение в Заксобрание о присвоении Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести»
14:18 | 12.03.2020
Во втором квартале 2020 года восстановят забор в районе Птицефабрики
14:04 | 12.03.2020
В Кировском районе Перми откроются две городские ярмарки
13:56 | 12.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки и дискуссию о коронавирусе
13:56 | 12.03.2020
На «уральской Рублевке» на 45 гектарах земли пытались незаконно построить коттеджный поселок
13:39 | 12.03.2020
Пожарами на Уралмаше заинтересовались силовики
13:33 | 12.03.2020
Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании
13:21 | 12.03.2020
Свердловское Заксобрание одобрило внесение поправок в Конституцию РФ
12:55 | 12.03.2020
В Екатеринбурге задержан мошенник, вымогающий деньги у пенсионеров
12:46 | 12.03.2020
В центре Перми можно бесплатно заниматься спортом
12:40 | 12.03.2020
В ближайшее время Екатеринбург и Курган свяжет «Ласточка»
12:21 | 12.03.2020
Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь
12:19 | 12.03.2020
Под Екатеринбургом в пожаре погибла женщина