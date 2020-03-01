Уральцы разделились во взглядах на «обнуление» президентских сроков

6 марта в министерство общественной безопасности Свердловской области была подана заявка на проведение «митинга – патриотической акции» в поддержку внесения поправок в Конституцию России, предложенных президентом Владимиром Путиным. Акцию планируется провести 21 марта на 12:00 на площади Советской армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Ожидается, что в ней примут участие до 300 человек.Заявку на проведение мероприятия подал Михаил Горюнов – председатель Екатеринбургской городской общественной организации «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов и миротворческих операций». Среди организаторов также числится член Общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин и ряд известных городских «афганцев». Помимо поддержки поправок в Конституцию организаторы акции обозначили требование внести в главный документ страны статус «Ветеран боевых действий».Поддержали конституционную реформу и представители Национально-освободительного движения, которые 11 марта провели пикет в центре Екатеринбурга. На официальном сайте организации сообщается, что суть акции заключалась в том, чтобы «поддержать президентский проект закона о конституционной реформе, в частности поправки в 79 ст. Конституции, направленные на усиление правового статуса Конституции по отношению к решениям международных органов. Призвать граждан к активному участию во всенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию России». На наглядной агитации, которую использовали активисты, был призыв «поддержать курс президента высокой явкой на голосовании по Конституции».11 марта заявку на проведение акции протеста подала Коалиция демократических сил Екатеринбурга, в которую входят представители партии «Яблоко», «Открытой России», ПАРНАСа, движения «Екатеринбург – за свободу». Активисты собираются провести митинг и шествие против поправок в Конституцию и «пожизненного правления» президента Владимира Путина. Акцию протеста планируют провести 22 марта в 13.00. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 500 человек.В своей заявке представители несистемной оппозиции предложили три адреса для проведения акции: площадь 1905 года, площадь Труда или площадь Обороны. Окончательное место станет известно после согласования с министерством общественной безопасности.Как сообщил один из организаторов митинга – член федерального политсовета партии «Яблоко» Максим Петлин, акция протеста станет откликом на принятие Государственной думой президентских поправок в Конституцию: «Ничего неожиданного не произошло, было ясно, что всё шоу с поправками имело своей целью лишь одно – конституционно оформить пожизненное правление Владимира Путина». Саму акцию политик назвал «шествием против обнуления страны».Заявку на проведение аналогичной акции «в защиту социально-экономических прав и свобод» подало региональное отделение партии КПРФ, сообщает «Коммерсант-Урал». Акцию протеста организаторы запланировали на 17 марта. Она пройдёт на площади 1905 года и будет посвящена критике поправок в Конституцию, которые предложила администрация президента и поддержке тех изменений, которые предлагает КПРФ. Также уведомление о митинге подала и Коалиция левых сил, в составе которой такие организации, как РСД, «Левый фронт» и «Выбор!». Он должен пройти 22 марта на площади Труда в 14:00.Координатор свердловского отделения «Левого фронта» Константин Анисимов сомневается, что митинг в центре города согласуют: «Насколько я понимаю, у власти позиция достаточно жёсткая – не давать оппозиции возможность протестовать по этому поводу. Власть наконец-то раскрыла перед нами все карты, зачем затевались эти поправки. А всё это было только затем, чтобы снова дать возможность Путину избираться. А зная нашу избирательную систему не приходится сомневаться, что голоса посчитаются так, как нужно. Мы будем выступать против этого, а также против поправок в изначально буржуазную, несправедливую, антисоциальную Конституцию. Её нужно менять кардинально, и в первую очередь определяться с формой собственности на природные ресурсы».Вчера, 11 марта, активисты движения «Екатеринбург – за свободу» Сергей Тиунов, Галина Королева и Елена Парий, которые, пожалуй, митингуют вообще против всего, провели одиночные пикеты у здания администрации Екатеринбурга. Пикеты были приурочены к внесению в Конституцию поправки об «обнулении» президентских сроков.Сегодня Сергей Тиунов был задержан после пикета у Законодательного собрания Свердловской области с плакатом «Нет узурпации власти». Как рассказал Тиунов, он присоединился к пикету активистов Национально-освободительного движения и раскрыл свой плакат, после чего сотрудники полиции его задержали и увезли в отделение. Его обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. По ней активисту грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.Там же задержали и председателя областного отделения партии «Яблоко» Сергея Хоренженко – он тоже стоял в пикете с плакатом «Нам не нужен просроченный президент». Кроме того, полицейские задержали активистку Елену Парий. Как она сообщила на своей странице в Facebook, её обвиняют в призыве к участию в несогласованном мероприятии.Член федерального политсовета партии «Яблоко» Максим Петлин сообщил, что Сергея Хоренженко также задержали из-за того, что он призывал других людей присоединиться к пикету: «Поводом послужил пост Сергея Викторовича присоединиться к его сегодняшнему одиночному пикету, то есть встать в очередь и провести одиночное пикетирование после него. Каким-то образом к этой ситуации было приобщено поведение Елены Парий и подача ей заявки, о которой мы не имеем ни малейшего представления».