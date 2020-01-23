В Полевском десятки школьников вынуждены добираться до школы по неосвещенной трассе

По этой дороге школьники идут на занятия - трасса не освещается, вокруг лес.

Заседание комитета думы по соцполитике. Людмила Боронина крайняя слева

В Красной горке всего одна остановка общественного транспорта, что также вызывает неудобство для детей

В поселке Красная горка, который находится в 4-ех километрах от города Полевской, проживает более 500 человек. Здесь нет ни детского сада, ни школы, которую снесли много лет назад, ни фельдшерско-акушерского пункта. Администрация Полевского городского округа не финансирует территорию в принципе, не уделяя ей, как считают жители, должного внимания. В прошлом году наиболее активные сельчане объединились в инициативную группу и зарегистрировали общественную организацию – территориальное общественное самоуправление «Красная горка». За короткий срок им удалось добиться частичного освещения центральной улицы и решения суда по укладке тротуара на центральной улице.В мае 2019 года жители поселка обратились к администрации с просьбой организовать школьный автобус, так как в настоящее время добираться до образовательных учреждений в Полевском крайне проблематично. Рейсовый автобус №101 ходит с интервалом в 1-2 часа, а график движения не соответствует расписаниям занятий. В результате некоторые школьники вынуждены идти несколько километров по обочине вдоль неосвещенной трассы, грубо говоря, посреди леса. Последний рейс из города до поселка автобус делает в 19:20, поэтому на него не успевают ни дети, которые занимаются в кружках, ни взрослые, рабочий день у которых может длиться до 8-9 вечера. Возвращаться домой в столь позднее время, по неосвещаемой дороге, проходящей через лесополосу, крайне небезопасно.В течение нескольких месяцев представители ТОС «Красная горка» писали обращения в мэрию Полевского с просьбой изменить схему движения и расписание автобуса, установив интервал в 20-30 минут, но каждый раз получали ответ, что проводится исследование пассажиропотока, поэтому необходимо подождать. Не дождавшись помощи от чиновников, жители обратились за помощью в прокуратуру города, получив поддержку надзорного ведомства.Рассмотрев коллективное обращение жителей, заместитель прокурора города подготовил исковое обращение в суд, указав на недопустимость нарушения прав несовершеннолетних на получение образования путем не организации транспортного обеспечения, отметив, что отсутствие организации подвоза свидетельствует о дискриминации школьников по месту их проживания. Более того, нарушается гарантированное Конституцией РФ право на получение бесплатного образования, так как они вынуждены оплачивать проезд в общественном транспорте. Исковое заявление, в котором прокуратура требует обязать администрацию ПГО организовать бесплатную перевозку детей, пока не рассмотрено судом.Тема организации бесплатной перевозки школьников обсуждалась и на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа 21 января, на которое были приглашены сельчане.В ходе заседания сотрудниками администрации было озвучено, что в школах Полевского учатся 63 ребенка, 35 детей посещают дошкольные учреждения. Организовывать школьный автобус, по их мнению, мэрия не обязана, так как формально транспортное сообщение с населенным пунктом имеется. В случае необходимости управление образования готово предоставить перевозчику график занятий в школах, но трудность в том, что дети обучаются в разных школах, в разных сменах, разных классах.«Теоретически школьный автобус организовать возможно, если бы дети были прикреплены к одной школе», – высказал свою позицию первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа Андрей Федюнин, к слову, сам проживающий в Красной горке.По его словам, если организовать перевозку на школьном автобусе, то в Красной горке надо полностью асфальтировать дороги, так как движение по щебеночной и грунтовой дороге запрещено. Вместо приобретения школьного автобуса гораздо дешевле выйдет выплата компенсаций перевозчику за проезд детей, рассказал Андрей Федюнин, но новый конкурс на маршрут будет отыгран не раньше сентября 2020 года.Депутатское сообщество в вопросе организации проезда поддерживает родителей.«В 2020 году мы этот вопрос однозначно решим, дотировать будем перевозчика, но опять надо время. Ждать осень? Начнется новый учебный год, давайте думать, как будем заканчивать этот. Надо договариваться с перевозчиком уже сейчас», – пояснил один из народных избранников.Впрочем, не все депутаты оказались на стороне родительского сообщества. Людмила Боронина, сотрудница МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества», избравшаяся от «Единой России» и являющаяся координатором партпроекта «Крепкая семья» от депутатского объединения «ЕР» в думе предложила рассмотреть вопрос обучения детей в интернате.«Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернат для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?», – заявила в ходе заседания Людмила Боронина, вызвав возмущение не только своих коллег, но и жителей.Один из представителей ТОС «Красная горка» Вадим Оханов предлагает найти хотя бы временный вариант, чтобы уже сейчас дети смогли безопасно добираться до школы и обратно, а также организовать дополнительную остановку в поселке, так как сейчас некоторым детям приходится более километра идти до остановки, хотя рекомендуемая норма 600 метров.«У меня ребенок в 7 утра идет по темной улице, расстояние от дома до остановки 1,2 километра, собаки бегают. Если уроки заканчиваются в 14:00, то она не успевает на автобус, который идет в 14:20, а следующий только в 16:20. В субботу вообще один автобус идет в 11:20, а следующий только в 14:20», – негодует Вадим Оханов.Его поддерживает и председатель ТОС Елена Мамина: «Это не нормально, когда дети болтаются по городу».Елена Мамина отмечает, что семьям, в которых по двое-трое детей, проезд обходится достаточно накладно для семейного бюджета.«40 рублей в день туда-обратно на одного, 25 учебных дней, это уже 1000 рублей ежемесячно. А если в семье два-три ребенка? Мы обратились с проблемой еще в мае 2019 года, а теперь нам говорят, что надо подождать до осени 2020 года? Может нам вообще не рожать? Президент прямо говорит, что надо решать демографическую проблему, а на местах мы видим, что условий для этого не создано», – говорит Елена Мамина.О своей поддержке жителей поселка Красная горка уже заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин.«К сожалению это далеко не первая история в Свердловской области, связанная с недоступность школы для детей, когда формально есть какой-то автобус, который должен довозить, но либо это автобус-развалюха, на котором ехать страшно, либо детям его не дождаться физически с таким расписанием, и все равно дети вынуждены добираться пешком. Это сопряжено с угрозой, есть опасность, что рано или поздно случится ДТП, и очень радует, что прокуратура в данном случае отреагировала. Вообще прокуратура очень чутко работает по нарушениям прав детей, и я также подготовил обращения в надзорные органы, в Министерство образования. Буду держать вопрос на контроле».