В Екатеринбурге на Комсомольской из окна выпала пятилетняя девочка





– рассказали в полиции. «Как впоследствии установили сотрудники полиции, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и сестрой. Девочки вместе играли в детской комнате и решили посмотреть на птиц, одна из них забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В полиции Екатеринбурга сообщают о первом в 2025 году случае выпадения ребёнка из окна.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, в минувшую субботу, 29 марта, примерно в 09.40 из окна третьего этажа на улице Комсомольской выпала пятилетняя девочка.На место выезжала следственно-оперативная группа ОП №1.В результате несчастного случая малышка получила множество травм. Сейчас она находится в реанимационном отделении 9-й детской городской больницы.В связи со случившегося в полиции напоминают, что москитные сетки лишь создают иллюзию барьера, и призывают родителей не оставлять детей без присмотра или одних с открытыми окнами либо балконными дверьми.