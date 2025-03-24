В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир

Фото предоставлено организаторами





– обратился к игрокам Багир Абдулазизов. «Мы провели девятый турнир, посвящённый памяти Александра Козицына. Александр Анатольевич много сделал для развития детского спорта и хоккея. И эти соревнования – лучшая дань его памяти. У нас на Среднем Урале и в России строятся дворцы спорта, появляются новые ледовые арены, проходят матчи: играют взрослые опытные хоккеисты, юноши, дети. Всё это – одна большая спортивная семья. Поздравляю с завершением соревнований, с тем, что выбрали спорт и вошли в эту семью!»,

Фото предоставлено организаторами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме состоялся турнир для хоккеистов в возрасте 10-11 лет, посвящённый памяти Александра Козицына, сделавшего большой вклад в развитие детского спорта и хоккея.Этот турнир в Медной столице Урала прошёл во время весенних каникул в девятый раз. В этом году их организовал Благотворительный фонд «Дети России». В дни соревнований юные спортсмены не только состязались друг с другом, но и посещали Музей автомобильной техники, лётную школу «Юный авиатор» и кинотеатр. Также дети проходили спортивное тестирование.Сами состязания шли пять дней. В них приняли участие 200 юных хоккеистов из восьми детских команд, представлявших Свердловскую, Оренбургскую, Курганскую области и Республику Башкортостан.Первый приз завоевала ХК «АВТО» из Верхней Пышмы. Вторыми стали игроки ХК «Буран» из Ревды. Третье место заняла команда «Металлург» из Медногорска (Оренбургская область). Специальными призами также были отмечены игроки в пяти номинациях «лучший бомбардир», «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «самый полезный игрок».Все команды получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 120 000 до 50 000 рублей в зависимости от занятого места.Победителей поздравляли замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев и вице-президент Благотворительного фонда «Дети России» Багир Абдулазизов.На торжественной церемонии закрытия и награждения на лёд был вынесен главный кубок турнира – награда весом 8,5 кг и высотой 670 мм, изготовленная уральскими ювелирами по индивидуальному эскизу. Участники соревнований с удовольствием продолжили добрую традицию и сделали памятное фото с кубком. Скоро на нём появится ещё одна табличка с названием очередной команды-победителя.