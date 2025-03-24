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В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир

12.33 Понедельник, 31 марта 2025
Фото предоставлено организаторами
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В Верхней Пышме состоялся турнир для хоккеистов в возрасте 10-11 лет, посвящённый памяти Александра Козицына, сделавшего большой вклад в развитие детского спорта и хоккея.

Этот турнир в Медной столице Урала прошёл во время весенних каникул в девятый раз. В этом году их организовал Благотворительный фонд «Дети России». В дни соревнований юные спортсмены не только состязались друг с другом, но и посещали Музей автомобильной техники, лётную школу «Юный авиатор» и кинотеатр. Также дети проходили спортивное тестирование.

Сами состязания шли пять дней. В них приняли участие 200 юных хоккеистов из восьми детских команд, представлявших Свердловскую, Оренбургскую, Курганскую области и Республику Башкортостан.

Первый приз завоевала ХК «АВТО» из Верхней Пышмы. Вторыми стали игроки ХК «Буран» из Ревды. Третье место заняла команда «Металлург» из Медногорска (Оренбургская область). Специальными призами также были отмечены игроки в пяти номинациях «лучший бомбардир», «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «самый полезный игрок».


Фото предоставлено организаторами


Все команды получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 120 000 до 50 000 рублей в зависимости от занятого места.

Победителей поздравляли замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев и вице-президент Благотворительного фонда «Дети России» Багир Абдулазизов.

«Мы провели девятый турнир, посвящённый памяти Александра Козицына. Александр Анатольевич много сделал для развития детского спорта и хоккея. И эти соревнования – лучшая дань его памяти. У нас на Среднем Урале и в России строятся дворцы спорта, появляются новые ледовые арены, проходят матчи: играют взрослые опытные хоккеисты, юноши, дети. Всё это – одна большая спортивная семья. Поздравляю с завершением соревнований, с тем, что выбрали спорт и вошли в эту семью!»,

– обратился к игрокам Багир Абдулазизов.


На торжественной церемонии закрытия и награждения на лёд был вынесен главный кубок турнира – награда весом 8,5 кг и высотой 670 мм, изготовленная уральскими ювелирами по индивидуальному эскизу. Участники соревнований с удовольствием продолжили добрую традицию и сделали памятное фото с кубком. Скоро на нём появится ещё одна табличка с названием очередной команды-победителя.


Фото предоставлено организаторами


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:33 В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
10:24 СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
09:44 В Свердловской области ожидается небольшой дождь
09:29 Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
08:41 Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
19:03 Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей
18:45 Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
16:36 В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон
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14:40 В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара
14:17 На автодороге Р-242 временно перекрыто движение в сторону Екатеринбурга
13:45 В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
13:13 В Свердловской области водители погасили штрафы на 2,2 миллиона рублей
12:53 В Екатеринбурге погиб пешеход из-за темноты
10:32 В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
16:45 Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли
15:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет
15:19 Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области
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