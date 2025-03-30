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Юный велосипедист во время тренировки попал под колёса «Лады» на свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 30 марта, на свердловской трассе между Пышмой и Талицей под колёса Lada Priora попал 14-летний велосипедист, ехавший в составе организованной колонны.
Известно, что подросток приехал на тренировку из Нижнего Тагила.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулём «Лады» был 19-летний водитель, когда юный велосипедист стал выполнять разворот.
Организаторам спортивного мероприятия сотрудниками ДПС было вручено представление об устранении факторов, которую способствуют допущенному нарушению.
Известно, что подросток приехал на тренировку из Нижнего Тагила.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулём «Лады» был 19-летний водитель, когда юный велосипедист стал выполнять разворот.
«Подросток двигался в составе организованной колонны под руководством тренера и в сопровождении специального автомобиля. Несмотря на принятые меры предосторожности, включая использование защитной экипировки, ребёнок получил серьезные травмы и был госпитализирован»,
– рассказали в ГАИ.
Организаторам спортивного мероприятия сотрудниками ДПС было вручено представление об устранении факторов, которую способствуют допущенному нарушению.
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