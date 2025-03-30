Юный велосипедист во время тренировки попал под колёса «Лады» на свердловской трассе

– рассказали в ГАИ.

«Подросток двигался в составе организованной колонны под руководством тренера и в сопровождении специального автомобиля. Несмотря на принятые меры предосторожности, включая использование защитной экипировки, ребёнок получил серьезные травмы и был госпитализирован»,