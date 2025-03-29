В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением





– рассказали в пресс-группе. «Мужчина, 1988 года рождения, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в реанимационное отделение ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ", после чего специализированным транспортом доставлен ГБ №36 Екатеринбурга для лечения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском поездка с пьяным товарищем на мотоциклисте закончилась для уральца серьёзными травмами и госпитализацией в реанимационное отделение.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, вчера, 30 марта, около пяти часов утра в автомобиль, припаркованный у частного дома на улице Механизаторов, врезался 31-летний мотоциклист, совершенно забывший, что он ехал с боковым прицепом, в котором сидел 37-летний знакомый. В результате ДТП пассажир получил серьёзные травмы.Установлено, что водитель мотоцикла в момент аварии был пьян. Освидетельствование показало 0,733 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Водительских прав категории «А», требующихся для управления мотоциклом, у него не было. Известно, что у мужчины было только за 11 лет стажа категории «В». За это время привлекался к административной ответственности 49 раз.На водителя составили несколько протоколов: за пьяную езду (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ), за езду без прав (по ч.1 ст.12.7 КоАП), а также за управление незарегистрированным мотоциклом, отсутствием полиса, за перевозку пассажира без мотошлема. Сам мотоцикл оставлен на спецстоянке.