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В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением

11.07 Понедельник, 31 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Берёзовском поездка с пьяным товарищем на мотоциклисте закончилась для уральца серьёзными травмами и госпитализацией в реанимационное отделение.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, вчера, 30 марта, около пяти часов утра в автомобиль, припаркованный у частного дома на улице Механизаторов, врезался 31-летний мотоциклист, совершенно забывший, что он ехал с боковым прицепом, в котором сидел 37-летний знакомый. В результате ДТП пассажир получил серьёзные травмы.

«Мужчина, 1988 года рождения, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в реанимационное отделение ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ", после чего специализированным транспортом доставлен ГБ №36 Екатеринбурга для лечения»,

– рассказали в пресс-группе.


Установлено, что водитель мотоцикла в момент аварии был пьян. Освидетельствование показало 0,733 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Водительских прав категории «А», требующихся для управления мотоциклом, у него не было. Известно, что у мужчины было только за 11 лет стажа категории «В». За это время привлекался к административной ответственности 49 раз.

На водителя составили несколько протоколов: за пьяную езду (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ), за езду без прав (по ч.1 ст.12.7 КоАП), а также за управление незарегистрированным мотоциклом, отсутствием полиса, за перевозку пассажира без мотошлема. Сам мотоцикл оставлен на спецстоянке.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
10:24 СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
09:44 В Свердловской области ожидается небольшой дождь
09:29 Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
08:41 Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
19:03 Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей
18:45 Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
16:36 В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон
15:01 Шахматистка из Екатеринбурга заняла третье место на турнире в Германии
14:40 В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара
14:17 На автодороге Р-242 временно перекрыто движение в сторону Екатеринбурга
13:45 В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
13:13 В Свердловской области водители погасили штрафы на 2,2 миллиона рублей
12:53 В Екатеринбурге погиб пешеход из-за темноты
10:32 В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
16:45 Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли
15:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет
15:19 Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области
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