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Потерявшей при пожаре сына жительнице Талицкого района вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Талицком районе вынесли приговор 39-летней местной жительнице, потерявшей при пожаре, который произошёл 10 декабря 2024 года в деревне Хомутинина, своего двухлетнего сына.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Суд установил, что ребёнок погиб по её вине. В тот день она оставила затопленную печь с отрытой дверцей и вышла во двор, где отвлеклась на хозяйственные дела. Ребёнок в это время оставался в доме в детской кроватке, которая находилась в одной комнате с печью. Искры попали на стоявший рядом диван и огонь стал поглощать комнату.
Малыш, как сообщается, погиб от острого отравления продуктами горения. Мать мальчика свою вину признала.
Суд назначил женщине 10 месяцев ограничения свободы, запретив ей покидать Талицкий район и менять место жительства без разрешения специального госоргана, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Суд установил, что ребёнок погиб по её вине. В тот день она оставила затопленную печь с отрытой дверцей и вышла во двор, где отвлеклась на хозяйственные дела. Ребёнок в это время оставался в доме в детской кроватке, которая находилась в одной комнате с печью. Искры попали на стоявший рядом диван и огонь стал поглощать комнату.
Малыш, как сообщается, погиб от острого отравления продуктами горения. Мать мальчика свою вину признала.
Суд назначил женщине 10 месяцев ограничения свободы, запретив ей покидать Талицкий район и менять место жительства без разрешения специального госоргана, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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