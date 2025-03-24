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Уголовное дело о страшной аварии в Невьянском районе передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, которое произошло 29 января 2024 года в Невьянском районе. В результате погибли четыре человека – все, кто находились в Citroen, и тренер детской хоккейной команды, ехавший в автобусе вместе с детьми.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, перед судом будут отвечать владелец транспортной компании, работавшие у него механик и водитель автобуса. Им вменяют оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), выпуск в рейс неисправного автобуса (ч. 3 ст. 266 УК РФ) и нарушение ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Следствие считает, что владелец транспортной компании, как индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по перевозке граждан, был обязан организовать надлежащий предрейсовый контроль транспорта, чего он не сделал. Механик в свою очередь нёс ответственность за выпуск в рейс автобуса, у которого, как выяснилось, были неисправные шины. Водителя автобуса обвиняют в том, что он превышал максимально разрешенную скорость, не принимая во внимание состояние автобуса.
По версии следствия, всё это привел к тому, что в четырёх километрах от Серовского тракта в сторону посёлка Верх-Нейвинский у автобуса лопнула левое колесо. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с Citroen, в котором находилось три человека.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, а чуть позже стало известно о смерти тренера, скончавшегося в машине скорой помощи. Также вследствие аварии серьёзно пострадали двое воспитанников спортивной школы, 2008 года рождения. Напомним, что дети возвращались домой с соревнований.
Уголовное дело будут рассматривать в Невьянском городском суде.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, перед судом будут отвечать владелец транспортной компании, работавшие у него механик и водитель автобуса. Им вменяют оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), выпуск в рейс неисправного автобуса (ч. 3 ст. 266 УК РФ) и нарушение ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Следствие считает, что владелец транспортной компании, как индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по перевозке граждан, был обязан организовать надлежащий предрейсовый контроль транспорта, чего он не сделал. Механик в свою очередь нёс ответственность за выпуск в рейс автобуса, у которого, как выяснилось, были неисправные шины. Водителя автобуса обвиняют в том, что он превышал максимально разрешенную скорость, не принимая во внимание состояние автобуса.
По версии следствия, всё это привел к тому, что в четырёх километрах от Серовского тракта в сторону посёлка Верх-Нейвинский у автобуса лопнула левое колесо. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с Citroen, в котором находилось три человека.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, а чуть позже стало известно о смерти тренера, скончавшегося в машине скорой помощи. Также вследствие аварии серьёзно пострадали двое воспитанников спортивной школы, 2008 года рождения. Напомним, что дети возвращались домой с соревнований.
Уголовное дело будут рассматривать в Невьянском городском суде.
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