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В Краснотурьинске из-за чужого конфликта пострадал продавец шаурмы
Кадр из видео: Ural Mash / t.me/url_mash
В Краснотурьинске троица вспыльчивых парней избила продавца шаурмы. Сообщается, что напавшие подумали, что он может знать людей, с которыми у них произошёл конфликт, и решили избить его.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, публикующий кадры с нападением, троицу «хулиганов» выгнали из местного кафе. Они разозлились и, как сообщается, отправились мстить в другое заведение того же владельца, но там успели закрыть двери. После этого они, судя по всему, пошли уже в третье заведение, где спросили повара, знает ли он кого-то из их обидчиков и, судя по всему, не поверив в его ответ, кинулись избивать его.
По данным ресурса, продавец шаурмы попал в больницу. Полиция организовала проверку.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, публикующий кадры с нападением, троицу «хулиганов» выгнали из местного кафе. Они разозлились и, как сообщается, отправились мстить в другое заведение того же владельца, но там успели закрыть двери. После этого они, судя по всему, пошли уже в третье заведение, где спросили повара, знает ли он кого-то из их обидчиков и, судя по всему, не поверив в его ответ, кинулись избивать его.
По данным ресурса, продавец шаурмы попал в больницу. Полиция организовала проверку.
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