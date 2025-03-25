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В Краснотурьинске из-за чужого конфликта пострадал продавец шаурмы

15.37 Понедельник, 31 марта 2025
Кадр из видео: Ural Mash / t.me/url_mash
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В Краснотурьинске троица вспыльчивых парней избила продавца шаурмы. Сообщается, что напавшие подумали, что он может знать людей, с которыми у них произошёл конфликт, и решили избить его.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, публикующий кадры с нападением, троицу «хулиганов» выгнали из местного кафе. Они разозлились и, как сообщается, отправились мстить в другое заведение того же владельца, но там успели закрыть двери. После этого они, судя по всему, пошли уже в третье заведение, где спросили повара, знает ли он кого-то из их обидчиков и, судя по всему, не поверив в его ответ, кинулись избивать его.

По данным ресурса, продавец шаурмы попал в больницу. Полиция организовала проверку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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15:37 В Краснотурьинске из-за чужого конфликта пострадал продавец шаурмы
14:39 Юный велосипедист во время тренировки попал под колёса «Лады» на свердловской трассе
14:14 СМИ сообщают об уходе в отставку двух замгубернатора из команды Куйвашева
13:31 В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
12:56 На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
12:33 В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
10:24 СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
09:44 В Свердловской области ожидается небольшой дождь
09:29 Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
08:41 Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
19:03 Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей
18:45 Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
16:36 В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон
15:01 Шахматистка из Екатеринбурга заняла третье место на турнире в Германии
14:40 В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара
14:17 На автодороге Р-242 временно перекрыто движение в сторону Екатеринбурга
13:45 В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
13:13 В Свердловской области водители погасили штрафы на 2,2 миллиона рублей
12:53 В Екатеринбурге погиб пешеход из-за темноты
10:32 В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
16:45 Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли
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