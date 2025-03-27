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СМИ сообщают об уходе в отставку двух замгубернатора из команды Куйвашева
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что два свердловских замгубернатора из команды Евгения Куйвашева подали заявление об отставке.
По данным Ura.ru и 66.ru, ссылающихся на свои источники, речь идёт о руководителе аппарата правительстве Иване Детчене и замгубернатора по социальным вопросам Павле Крекове.
По неподтверждённым сведениям, заменить Крекова может бывший министр здравоохранения и замгубернатора Оренбургской области Татьяна Савинова. В СМИ пишут, что она приехала в Свердловскую область вслед за Денисом Паслером.
В департаменте информационной политики региона эти данные подтвердить не смогли, но и опровергать тоже не стали.
Официальной информации о перестановках в аппарате региональной власти пока нет.
По данным Ura.ru и 66.ru, ссылающихся на свои источники, речь идёт о руководителе аппарата правительстве Иване Детчене и замгубернатора по социальным вопросам Павле Крекове.
По неподтверждённым сведениям, заменить Крекова может бывший министр здравоохранения и замгубернатора Оренбургской области Татьяна Савинова. В СМИ пишут, что она приехала в Свердловскую область вслед за Денисом Паслером.
В департаменте информационной политики региона эти данные подтвердить не смогли, но и опровергать тоже не стали.
Официальной информации о перестановках в аппарате региональной власти пока нет.
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