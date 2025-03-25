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В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе к резиденции свердловского губернатора вышла председатель екатеринбургской общественной организации «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.
Она призывала задуматься об экологической безопасности.
Она призывала задуматься об экологической безопасности.
«Я против мусорного полигона в Сысерти. Это единственные плодородные земли, что у нас остались. Пора включать разум в вопросах экологической безопасности»,
– сказала Екатерина Лахтикова.
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