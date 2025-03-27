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В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серовском районном суде будут рассматривать уголовное дело о гибели работника местного предприятия. В трагедии обвиняют старшего мастера.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё летом прошлого года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мастеру вменяют часть 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, обвиняемый, будучи мастером основного производственного участка плавильного цеха № 1 АО «Серовский завод ферросплавов», как лицо, прошедшее обучение в области охраны труда и промышленной безопасности, был ответственным за безопасность при работе с подъёмными сооружениями и хранение ключа-бирки. Так, в период с 20.00 25 июня до 08.00 26 июня 2024 года он дал указание двум электромонтерам провести ремонтные работы на мостовом кране.
Электромонтёры приступили к работе по замене электродвигателя крана. В это время машинист крана оставался в кабине, что было нарушение.
Обвиняемый, как ответственный за ключ-бирку, был обязан проследить за тем, чтобы ремонтная бригада получила её перед началом работ. Это привело к тому, что машинист, не убедившись в том, что ремонтные работы завершились, привёл в движение механизмы крана.
Отмечается, что в интересах семьи погибшего работника прокуратурой в суд был направлен иск к предприятию о взыскании моральной компенсации.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё летом прошлого года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мастеру вменяют часть 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, обвиняемый, будучи мастером основного производственного участка плавильного цеха № 1 АО «Серовский завод ферросплавов», как лицо, прошедшее обучение в области охраны труда и промышленной безопасности, был ответственным за безопасность при работе с подъёмными сооружениями и хранение ключа-бирки. Так, в период с 20.00 25 июня до 08.00 26 июня 2024 года он дал указание двум электромонтерам провести ремонтные работы на мостовом кране.
Электромонтёры приступили к работе по замене электродвигателя крана. В это время машинист крана оставался в кабине, что было нарушение.
«В результате включения электрического питания мостового крана машинистом один из электромонтеров попал под воздействие электрического тока, от чего скончался на месте происшествия»,
– рассказали в прокуратуре.
Обвиняемый, как ответственный за ключ-бирку, был обязан проследить за тем, чтобы ремонтная бригада получила её перед началом работ. Это привело к тому, что машинист, не убедившись в том, что ремонтные работы завершились, привёл в движение механизмы крана.
Отмечается, что в интересах семьи погибшего работника прокуратурой в суд был направлен иск к предприятию о взыскании моральной компенсации.
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