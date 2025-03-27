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В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия

11.44 Понедельник, 31 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Серовском районном суде будут рассматривать уголовное дело о гибели работника местного предприятия. В трагедии обвиняют старшего мастера.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё летом прошлого года.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мастеру вменяют часть 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, будучи мастером основного производственного участка плавильного цеха № 1 АО «Серовский завод ферросплавов», как лицо, прошедшее обучение в области охраны труда и промышленной безопасности, был ответственным за безопасность при работе с подъёмными сооружениями и хранение ключа-бирки. Так, в период с 20.00 25 июня до 08.00 26 июня 2024 года он дал указание двум электромонтерам провести ремонтные работы на мостовом кране.

Электромонтёры приступили к работе по замене электродвигателя крана. В это время машинист крана оставался в кабине, что было нарушение.

«В результате включения электрического питания мостового крана машинистом один из электромонтеров попал под воздействие электрического тока, от чего скончался на месте происшествия»,

– рассказали в прокуратуре.


Обвиняемый, как ответственный за ключ-бирку, был обязан проследить за тем, чтобы ремонтная бригада получила её перед началом работ. Это привело к тому, что машинист, не убедившись в том, что ремонтные работы завершились, привёл в движение механизмы крана.

Отмечается, что в интересах семьи погибшего работника прокуратурой в суд был направлен иск к предприятию о взыскании моральной компенсации.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
10:24 СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
09:44 В Свердловской области ожидается небольшой дождь
09:29 Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
08:41 Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
19:03 Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей
18:45 Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
16:36 В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон
15:01 Шахматистка из Екатеринбурга заняла третье место на турнире в Германии
14:40 В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара
14:17 На автодороге Р-242 временно перекрыто движение в сторону Екатеринбурга
13:45 В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
13:13 В Свердловской области водители погасили штрафы на 2,2 миллиона рублей
12:53 В Екатеринбурге погиб пешеход из-за темноты
10:32 В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
16:45 Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли
15:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет
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