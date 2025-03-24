Возрастное ограничение 18+
На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
Фото: Уральское таможенное управление
С начала 2025 года на Урал привезли 240 тонн экзотических фруктов из Китая на более чем 50 миллионов рублей, что в три раза больше, чем было в 2024 году.
Такую статистику Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам начальника управления Алексей Фролов, что большую часть поставок заняло манго.
При этом интерес уральцев к китайским ананасам снизился – всего четыре тонны с начал года. Также пока в небольших объёмах на Урал привозят маракуйю – 500 килограмм.
Фото: Уральское таможенное управление
Такую статистику Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам начальника управления Алексей Фролов, что большую часть поставок заняло манго.
«Больше всего уральцы любят свежее манго. Поставки этого фрукта составляют более половины от объема всех импортированных плодов – завезено 155 тонн на сумму 37 миллионов рублей. Рост по весу и стоимости в 40 раз. На втором месте по популярности у жителей региона питайя. Её поставки выросли в 15 раз и составили почти 80 тонн общей стоимостью 13 миллионов рублей»,
– рассказал Алексей Фролов.
Фото: Уральское таможенное управление
При этом интерес уральцев к китайским ананасам снизился – всего четыре тонны с начал года. Также пока в небольших объёмах на Урал привозят маракуйю – 500 килограмм.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
24 марта 2025
24 марта 2025