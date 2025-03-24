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На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая

12.56 Понедельник, 31 марта 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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С начала 2025 года на Урал привезли 240 тонн экзотических фруктов из Китая на более чем 50 миллионов рублей, что в три раза больше, чем было в 2024 году.


Фото: Уральское таможенное управление


Такую статистику Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам начальника управления Алексей Фролов, что большую часть поставок заняло манго.

«Больше всего уральцы любят свежее манго. Поставки этого фрукта составляют более половины от объема всех импортированных плодов – завезено 155 тонн на сумму 37 миллионов рублей. Рост по весу и стоимости в 40 раз. На втором месте по популярности у жителей региона питайя. Её поставки выросли в 15 раз и составили почти 80 тонн общей стоимостью 13 миллионов рублей»,

– рассказал Алексей Фролов.



Фото: Уральское таможенное управление


При этом интерес уральцев к китайским ананасам снизился – всего четыре тонны с начал года. Также пока в небольших объёмах на Урал привозят маракуйю – 500 килограмм.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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13:31 В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
12:56 На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
12:33 В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
10:24 СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
09:44 В Свердловской области ожидается небольшой дождь
09:29 Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
08:41 Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
19:03 Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей
18:45 Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
16:36 В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон
15:01 Шахматистка из Екатеринбурга заняла третье место на турнире в Германии
14:40 В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара
14:17 На автодороге Р-242 временно перекрыто движение в сторону Екатеринбурга
13:45 В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
13:13 В Свердловской области водители погасили штрафы на 2,2 миллиона рублей
12:53 В Екатеринбурге погиб пешеход из-за темноты
10:32 В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
16:45 Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли
15:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет
15:19 Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области
14:50 Мошенники украли у жителей Екатеринбурга более 24 миллионов рублей за неделю
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