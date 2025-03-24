На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая

Фото: Уральское таможенное управление





– рассказал Алексей Фролов. «Больше всего уральцы любят свежее манго. Поставки этого фрукта составляют более половины от объема всех импортированных плодов – завезено 155 тонн на сумму 37 миллионов рублей. Рост по весу и стоимости в 40 раз. На втором месте по популярности у жителей региона питайя. Её поставки выросли в 15 раз и составили почти 80 тонн общей стоимостью 13 миллионов рублей»,

Фото: Уральское таможенное управление

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала 2025 года на Урал привезли 240 тонн экзотических фруктов из Китая на более чем 50 миллионов рублей, что в три раза больше, чем было в 2024 году.Такую статистику Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам начальника управления Алексей Фролов, что большую часть поставок заняло манго.При этом интерес уральцев к китайским ананасам снизился – всего четыре тонны с начал года. Также пока в небольших объёмах на Урал привозят маракуйю – 500 килограмм.