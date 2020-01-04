Окрестности свердловского города заливают нечистотами

«Лампа»

Среднеуральску угрожает экологическое бедствие – местные жители опасаются, что стоки с птицефабрики нанесут вред окружающей среде и их собственному здоровью. Если сейчас запах от нечистот чувствуется не так резко, то весной погода устроит для них экзамен на выживание. В связи с чем на предприятии решили пойти на такие меры (если это все же не аварийная ситуация или стоки и вовсе текут через птицефабрику «транзитом» и она тут не причем), неизвестно.Крайний раз Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявляла слив жидких бытовых отходов с территории ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» (в советские годы называлась Лайской, введена в эксплуатацию в 1973 г.) в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Тогда сотрудникам ведомства удалось пройти на площадку при силовом сопровождении бойцов Росгвардии. Площадь загрязнения по предварительным данным составила 2 гектара. Сейчас по данному факту еще проводится проверка.Будут ли правоохранительные структуры реагировать на видео, снятое на квадрокоптер и опубликованное в социальных сетях 5 января, будет известно, пожалуй, лишь в первый рабочий день – 9 января.Между тем, решением Верхнепышминского городского суда по результатам рассмотрения иска Свердловского межрайонного природоохранного прокурора сброс сточных вод ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в болото Молебское запрещен до обеспечения нормативной степени очистки. Сбрасывать их в городскую канализацию у предприятия также нет возможности – сети находятся в ведении ООО «Тепловодоканал», которое отказалось принимать сточные воды ввиду чрезмерной нагрузки на очистные сооружения Среднеуральска (в настоящее время находятся на реконструкции, её окончание запланировано на 2022 год).ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» имеет техническую возможность удаления стоков спецтранспортом, без сброса в централизованную систему водоотведения ООО «Тепловодоканал», но, как поясняли представители агропредприятия в судебных заседаниях, это влечет существенные затраты.Гораздо дешевле сливать стоки в лес, не правда ли?Риск повторения ситуации со сливом стоков может продлиться вплоть до 2022 года, пока не закончится реконструкция городских очистных сооружений, начатая осенью 2019 г. – подрядчик уже успел демонтировать один из трех биофильтров, что сократило мощности на 2000 кубометров в сутки.Принимать сточные воды ООО «Тепловодоканал» в централизованную систему водоотведения с птицефабрики перестал с 28 августа, когда перекрыл задвижки на отводном коллекторе. Данное решение было вынужденным и обусловлено отсутствием свободных мощностей, поскольку производительность очистных сооружений достаточно низкая – они были построены 60 лет назад, поэтому и морально и физически устарели. В случае приема стоков с птицефабрики неочищенные сточные воды будут сбрасываться в болото Молебское – в нарушение всевозможных природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований. Даже при наличии на птицефабрике собственных локальных очистных сооружений водоотведение стоков предприятия в канализацию будет невозможно до окончания полной реконструкции городской системы.Что любопытно, на предприятии ранее заявляли, что собственные модульные очистные строятся ускоренными темпами, и их запуск возможен уже в декабре 2019 года, хотя, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, разрешение на их строительство у птицефабрики отсутствует – администрация Среднеуральска его не выдавала.Интересен и другой момент – руководство птицефабрики озвучивало, что забой птицы был перенесен в Челябинскую область, где находится головное предприятие (ООО «Равис-птицефабрика Сосновская») с целью минимизации промышленных сточных вод. Однако и этот довод суд счел как не подтвержденный достаточными достоверными доказательствами. Компания не смогла представить документы, подтверждающие количество перемещенной для убоя птицы и факт перемещения продукции (путевые листы).Выяснение отношений между надзорными органами и птицефабрикой продолжается уже более двух лет. Так, еще в мае 2017 года свердловской природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом Росприроднадзора по УрФО проведена проверка соблюдения ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» природоохранного законодательства.По результатам проверки аграриев признали виновными в сбросе загрязненных сточных вод в Молебское болото, которое питает многие водные объекты, является началом реки Пышмы, и далее – рек Туры, Тобола, Иртыша, имеющих рыбохозяйственное значение. Сброс неочищенных сточных вод приводит к негативным санитарно-эпидемиологическим и экологическим последствиям: создает угрозу жизни и здоровью населения, загрязняет водоемы, причиняет вред водным биологическим ресурсам. Кроме того, загрязняющие вещества попадают и в подземные воды, которые через скважины потребляются жителями частного сектора без очистки.Спустя год, в мае-июне 2018 года по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» было выявлено уже 14 нарушений природоохранного законодательства, возбуждены 24 дела об административных правонарушениях.В настоящее время в Верхнепышминском городском суде рассматривается два исковых заявления прокурора города к птицефабрике, еще одно подано Свердловским межрайонным природоохранным прокурором. Не остается в стороне и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – 10 февраля в Арбитражном суде состоится предварительное заседание по делу о взыскании с птицефабрики ущерба в размере 19,5 миллионов рублей.