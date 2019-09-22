Жители Екатеринбурга выступили против превращения Уралмаша в «микроволновку»



Схема размещения объекта. Фото: e1.ru



Дом на Космонавтов, 95 б, вид со стройплощадки. Фото: «Вечерние ведомости»





Карта с расстоянием до Космонавтов, 95б. Фото: Яндекс.Карты



Олег Григорьев. Фото: ОРТ



Дом Бакинских Комиссаров, 173. Фото: «Вечерние ведомости»



Карта с расстоянием до дома БК, 173. Фото: Яндекс. Карты



Детский сад. Фото: «Вечерние ведомости»



Детсад и дом находятся рядом. Фото: «Вечерние ведомости»



Детская площадка. Фото: «Вечерние ведомости»



Карта с расстоянием до детского сада. Фото: Яндекс. Карты

История со строительством телевышки на Уралмаше началась ещё в советские годы после того, как в 1989 году, из-за возникших проблем с финансированием начало тормозиться, а в 1991 году и вовсе остановилось её строительство в центре Екатеринбурга около цирка. Спустя почти тридцать лет после исследования объекта было установлено, что продолжение строительства вышки не представляется возможным (вследствие износа конструкций). В 2012 году собственник недостроя – федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») продал его за 500 миллионов рублей областным властям.В 2013 году стало известно, что под строительство новой телебашни рассматривается участок на Шишимской горке (микрорайон Уктус). Однако участок не подошел по требованиям авиационной безопасности: в нескольких километрах находится аэропорт Кольцово – рядом с ним нельзя строить небоскрёбы высотой более 100 метров (планировалось, что высота башни составит 250 м.). Кроме этого, были предупреждения «Уралсейсмоцентра» о том, что здесь возможна сейсмологическая активность, недовольство проявляли и жители. Строительство телебашни повлекло бы и изменения в Генплане развития города – земельный участок отдан под застройку жилого комплекса.Позже местом для строительства была выбрана площадка на проспекте Космонавтов, 99/1 (микрорайон Радиостанция).Основной причиной выбора этого места стало то, что именно здесь находится участок федеральной земли площадью 160 гектаров, принадлежащий ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Участок уже давно был в собственности, с расположенным на нем антенным полем. Вот только и у этой площадки был свой минус – рядом, на расстоянии буквально 300 метров, располагаются жилые дома – один 10-этажный, ещё десятка два домов пониже, детский сад №529 и коллективные сады. Но этот нюанс решили не учитывать, так как размещение телебашни на этом месте получило одобрение на публичных городских слушаниях, проведённых, судя по всему, в обычном, «бесшумном» режиме. Во всяком случае, никто из жителей микрорайона о них ничего не слышал.В ноябре 2015 года на таких же публичных слушаниях в администрации Екатеринбурга вид разрешенного использования земельного участка был изменен на категорию «Земли предприятий связи». Позже, в 2018 году, «последний гвоздь» в дело строительства вышки вбила Главгосэкспертиза России, выдав проектировщикам положительное заключение. Кстати, это была не первая экспертиза. В крайний раз, перед тем как вынести положительное заключение, экспертным ведомством рассматривались доработки по предыдущим замечаниям. Всё-таки были какие-то замечания, но их исправили и строительство началось.В настоящее время на земельном участке заливается фундамент под вышку. В конечном итоге, в соответствии с утверждённым и прошедшим экспертизу проектом, на Уралмаше появится изготовленная из металла вышка высотой 236 метров, а также еще одна высотой 110 метров, и обе обвешанные антеннами. Кроме того, в рамках реализации проекта там появится мощная спутниковая антенна и будет построено здание контрольно-пропускного пункта непосредственно возле башни. Ещё одно административно-техническое здание площадью 840 кв. м с двумя надземными и одним цокольным этажами будет построено в центральной части города на улице Гурзуфской (сейчас там уже идут отделочные работы).На Уралмаше жители микрорайона осознали, какое соседство им предстоит, и начали предпринимать попытки остановить строительство новой телебашни, добиваясь переноса проекта на другую площадку. Они опасаются, что жесткое электромагнитное излучение от передающих антенн негативно скажется на здоровье.И, похоже, они правы. Жить в такой близости от мощных телевизионных антенн действительно небезопасно. Первыми тревогу забили жители 10-этажного жилого дома на Космонавтов 95б, расположенного на расстоянии трёхсот метров от начавшейся стройки. Начали они с того, что записали видеообращение к Президенту Владимиру Путину.Немного позже к борьбе с телебашней подключились и их соседи. А один из жителей многоквартирника подал заявление в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга (по месту регистрации ответчика – свердловского филиала ФГУП РТРС). В своём заявлении он утверждает, что строительство РТПС ведётся с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и градостроительного законодательства. Люди опасаются, что из-за размещения потенциально вредоносной телебашни в их домах будет небезопасно жить из-за постоянного повышенного электромагнитного излучения.Конфликт интересов между строителями телевышки и жителями района произошёл как раз из-за того, неучтённого при выборе места нюанса, о котором мы писали выше. По мнению жителей, при проектировании размещения РТПС и расчёте его санитарно-защитной зоны часть домов учтена не была.Кроме того, и это тоже важно, никто не спросил мнение проживающих рядом людей. С последним, кстати, соглашается и глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, встречавшийся с инициативной группой, представляющей интересы жителей микрорайона, во время объезда территории 2-ого августа.«Отправились в неожиданно возникшую «болевую» точку – Космонавтов, 99. Там, если кто не знает, РТРС собирается строить гигантский телевизионный ретранслятор. Жители боятся за свое здоровье. Требуют публичных слушаний. Выслушал всех (благо, они молодцы, сразу организовали инициативную группу, поэтому все очень конструктивно). К сожалению, представители РТРС не смогли приехать (мы их звали). В понедельник доложу о ситуации Александру Высокинскому. Нельзя оставлять все как есть. Будем вместе с РТРС, в том числе, возможно, путем общественных слушаний (а это вполне конструктивный формат диалога), найдем выход. Одно точно – ни одно стратегическое решение не может приниматься без участия жителей (п.1 ст. 3 Конституции РФ, если что)», – написал глава района у себя на странице в Facebook.То, что основания для опасений у жителей Уралмаша действительно есть, говорит и эксперт в области защиты от неионизирующих излучений, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, член научно-консультационного комитета Международной электромагнитной программы ВОЗ, доктор биологических наук Олег Григорьев. По его словам, есть два основных механизма воздействия электромагнитного излучения на организм человека. Первый - тепловой нагрев, при котором нарушается термодинамический баланс. Это происходит в непосредственной близости от самих антенн при высокой интенсивности сигнала. Второй – когда электромагнитное поле выступает как раздражитель нервной системы. Ведь нервная система непосредственно воспринимает электромагнитные поля. Все ее участки. И периферическая нервная система, и головной мозг.«Воздействие электромагнитного поля малой интенсивности - если эта интенсивность выше предельно допустимого уровня Санитарных норм - приводит к нейродегенеративным процессам. Развивается комплекс неспецифических синдромов - изменение давления, субъективного самочувствия, повышенная утомляемость. При длительном хроническом облучении это переходит в гипертонию, расстройства нервной системы. Особенно страдают дети. Многократно научно доказано, что в условиях воздействия слабого электромагнитного поля значительно хуже идет их интеллектуальное развитие», - отмечает Олег Григорьев. Напомним, в трёхстах с небольшим метрах от строящейся вышки находится детский сад.В свое время, отвечая во время интервью на вопрос журналиста «МК» по поводу того, что делать с возрастающим воздействием электромагнитных излучений на жителей мегаполисов, Григорьев ответил: «Совершенно очевидно: развитие энергетических и телекоммуникационных сетей должно сопровождаться контролем электромагнитной обстановки, основанным на системном мониторинге. И это должно стать одним из неотъемлемых вопросов государственной политики градостроительства».Ситуация с электромагнитным облучением населения, как считает эксперт, будет и дальше только усугубляться. Ведь действующие критерии Санитарно-гигиенической оценки электромагнитных полей (ЭМП) безнадежно устарели (они приняты в 1999 году – 20 лет назад и учитывают лишь локальное размещение объектов, не рассматривая проблему облучения людей). В них нет даже четких норм по поводу удаленности излучающих объектов от жилых домов, а это крайне важные показатели для учета интенсивности облучения. Да и сами предельно допустимые уровни электромагнитных полей (ПДУ ЭМП) пора пересматривать, возможно, даже в сторону уменьшения, когда так очевиден вред для здоровья людей от излучающих объектов, и их антенн.В описываемом нами случае, со строительством радиотелевизионной передающей станции вблизи жилых домов, отвечать за допущенные при проектировании объекта нарушения в суде придется руководству ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которое является заказчиком строительства телебашни, а также представителям Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.Жители Уралмаша не без основания считают, что чиновников, бездумно согласовывающих решения о строительстве опасных для жителей города объектов, нужно привлекать к ответственности. В данном случае в выданных радио-телевещателям разрешениях и документах имеется множество подозрительных пунктов. Так, например, по утвержденным расчётам электромагнитное поле телебашни каким-то непонятным образом «обходит» уже построенный и введённый в эксплуатацию 16-этажный жилой дом, расположенный на улице Бакинских Комиссаров, 173.Кстати, здесь стоит отметить, что экспертиза об электромагнитном излучении, которую делало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, и на основании которой было разрешено строительство, проводилась в 2016 году. В то время территория, около которой строится радиотелевизионная передающая станция, не была застроена жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры.В обращении к президенту, как впрочем, и в заявлении, поданном в суд, жители района указывают, что «в пункте 1.6 экспертного заключения Роспотребнадзора санитарно-защитная зона отсутствует, и рассматриваются всего три дома, хотя рядом, в радиусе 600 метров, уже построены порядка 12 домов и детский сад. Все эти постройки в проекте и в экспертизе не учитывались». Тем не менее, имея на руках план развития территории, чиновники одновременно выдают разрешение на строительство, а потом и принимают в эксплуатацию жилые дома, и тут же согласовывают строительство опасного для жителей этих домов объекта, в виде обвешенной мощными излучателями (антеннами) телевышки.Выяснить, были ли допущенные нарушения очередным фактом безалаберности властей, непониманием того, что они делают и что согласовывают, или имел место факт коррупции, удастся, судя по всему, только после решения суда, заседание которого назначено на 24 сентября. Хотя вполне вероятно, что суд встанет на сторону государственного предприятия и чиновников, а жителям останется только одно – жить рядом с опасным для жизни объектом и получать достаточно высокие дозы электромагнитного излучения, или выбрать что-то другое. Например, просто бросить или продать за бесценок свои квартиры и уехать куда-нибудь подальше от этого места.