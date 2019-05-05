«С честным депутатом бороться проще, чем с нечестным застройщиком»

Дмитрий Блинов ограничился лишь «условкой», несмотря на тяжесть вменяемой ему статьи.

В сентябре 2017 года дольщики из Камышлова приняли участие в митинге, который состоялся в Екатеринбурге на площади Труда и собрал около пяти тысяч человек из разных городов региона

Автомат вручили юнармейцам, которые помогли следователям поймать педофила.

Патрон светозвукового действия для подаренного юнармейцам охолощенного автомата, который полностью исключает возможность производства выстрела боевыми патронами

Павел Грибков больше 6 лет борется с произволом отдельных сотрудников силовых структур в Камышлове

Утром 4 мая депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин приехал в город Камышлов Свердловской области, чтобы встретиться с дольщиками, которые набрали кредитов в «Сбербанке», но остались и без квартир, и без денег – застройщик их попросту кинул. Речь идет о бизнесмене Дмитрии Блинове, который в период с весны 2008 года по август 2013 года обманным путем оформил на 17 жителей Камышлова кредиты на сумму более 31 миллиона рублей. Денежные средства он должен был вложить в строительство многоквартирных домов, но обратил их в свою пользу. Длительное время полиция Камышлова, возглавляемая в тот период полковником Владимиром Шкаевым, закрывала глаза на махинации бизнесмена, пока внимание к ситуации не привлек местный общественник Павел Грибков, который при содействии СМИ смог добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. С тех пор у него и его семьи регулярно стали возникать проблемы с полицией и прокуратурой. Прессинг со стороны силовых структур он ощущает до сих пор.В период судебного разбирательства по делу Блинова местная прокуратура ходатайствовала о переквалификации уголовного дела на менее мягкую статью УК РФ, в результате чего бизнесмен в ноябре 2016 года приговором суда был осужден за незаконное получение кредита с наказанием в виде 400 часов обязательных работ. На основании постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Блинов от назначенного наказания освобожден со снятием судимости. После того, как дольщики забили тревогу и обратились в Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.Приговором от 17 сентября 2018 года Блинов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено также крайне мягкое наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно со штрафом в размере 300000 рублей. В течение испытательного срока (3 года) он должен полностью возместить ПАО «Сбербанк» причиненный преступлением материальный ущерб в размере 31 миллион 60 тысяч рублей. Правда, большую часть этих средств все это время выплачивали те самые дольщики, у которых ежемесячно по исполнительным листам списывали приставы с банковских карт, в том числе детские пособия. Платить по кредитам они вынуждены и сейчас.«На Павла и на меня выходили посредники с предложением не «качать» тему с дольщиками», – говорит депутат Дмитрий Ионин.По мнению Павла Грибкова, если бы прокуратура своевременно отреагировала на ситуацию с дольщиками, потерпевших было бы гораздо меньше. От предложений «отойти в сторону» и не вмешиваться в уголовный скандал с застройщиком он отказался, после чего началось давление на его брата Олега Грибкова, который владеет рядом объектов недвижимости в Камышлове.«Проверки проводились с подачи прокуратуры, большинство судов он уже выиграл. Однажды Олега остановили инспекторы ДПС, заявили, что у них команда доставить его к прокурору», – говорит Павел Грибков.С целью в очередной раз встретиться с дольщиками, Дмитрий Ионин и приехал в Камышлов 4 мая. После встречи вместе с Павлом Грибковым он приехали в ресторан «Ленский», где они обсудили недавнюю покупку – охолощенный (списанный) автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия (имитационным) калибра 5,45 мм. Автомат полностью исключает возможность производства выстрела боевыми патронами. Покупка предназначалась для юнармейцев из Екатеринбурга, которые в 2017 году помогли следователям выйти на след двух педофилов.С целью проверить автомат, они вышли во двор ресторана, который является территорией заведения (по сути, частной собственностью), убедились, что посторонние отсутствуют, и произвели несколько имитаций выстрела. Все это время на камеру мобильного телефона их снимал мужчина из окна соседнего дома. Впоследствии, по словам Дмитрия Ионина, в ресторан зашел неизвестный, который предложил выкупить видеозапись.«Приезжал гражданин, говорит, есть видеозапись, 500 тысяч рублей или она сейчас попадет во все СМИ. Был этот товарищ «послан». Тут же заходит наряд полиции, говорят, мол, мы гильзы соберем. Пожалуйста, собирайте. Мы поехали к Павлу Константиновичу домой, подъезжает пять нарядов ДПС и ППС, заблокировали машину, говорят, нам надо оружие, мы видели ролик в интернете, у нас от старшего команда вас задержать. Пройти с нами домой, где был автомат, они отказались. Позже подъехали сотрудники ФСБ, нам сказали, что можем ехать. Автомат так никому и не потребовался, хотя Павел им сказал – забирайте», – заявил на импровизированной пресс-конференции спустя сутки Дмитрий Ионин.По его словам, он даже не удивился такому вниманию силовиков, учитывая, что и он, и Павел Грибков ранее критиковали действия местных правоохранителей.«Я не удивился, когда съехалась вся полиция города. Я спросил – это привет от прокурора? Они потупили глаза, и сказали «вы же сами все понимаете», – добавил Дмитрий Ионин.При этом ответственности с себя Дмитрий Ионин не снимает, признавая, что совершил ошибку.«Я готов нести административную ответственность, на депутатский иммунитет она не распространяется. Требуется только согласие прокуратуры, и после моих заявлений не сомневаюсь, оно будет получено. Я прекрасно понимаю, что поступок был не совсем правильным, мужчина должен признавать свою ошибку, я её признаю, но, слава Богу, она никаких последствий не повлекла для кого-то. Совершил глупость, признаю», – продолжает Дмитрий Ионин.Сейчас Дмитрию Ионину либо Павлу Грибкову может грозить административная ответственность по ч. 2 ст.20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах»). Она предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Впрочем, известный свердловский адвокат Сергей Колосовский считает, что в действиях Грибкова и Ионина отсутствует даже состав административного правонарушения, поскольку автомат, из которого велась «стрельба», по закону не приравнивается к оружию. Соответственно, и состава правонарушения в их действиях не усматривается.Между тем, в настоящий момент уже возбуждено бесфигурантное уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В рамках дела вечером 5 мая прошли обыски в доме Павла Грибкова, в доме его брата, в квартире бывшего замглавы Камышлова Сергея Сухогухова, а тёщу помощника депутата даже доставили в отдел полиции. После проведения обысков водитель служебного автомобиля СКР едва не наехал на журналиста издания «МК-Урал», находившегося на месте событий, при этом сопровождал свои действия нецензурной бранью в адрес корреспондента – по данному факту Союз журналистов России обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину.Действия правоохранителей кажутся весьма странными еще и потому, что обыски начались сразу после окончания пресс-конференции, в ходе которой Дмитрий Ионин и Павел Грибков вручили автомат юнармейцам из Верх-Исетского района Екатеринбурга, а данная информация освещалась несколькими изданиями. Таким образом, претензии могут возникнуть уже к сотрудникам полиции и СКР.«Хотели приурочить вручение к 9 мая, но ввиду сложившихся событий делаем это несколько раньше. Парни участвуют в зарницах, там не хватает нормальной технической базы. Надеемся, что из этих ребят вырастут настоящие патриоты нашей родины, которые пойдут служить в армию или правоохранительные органы. Некоторым правоохранителям стоит поучиться у этих ребят и взять уроки патриотизма и мужества»», – говорит Павел Грибков.Парни-юнармейцы – это Роман Демин, Дмитрий К. и Амин Абдуллоев. В ноябре 2017 года они самостоятельно, используя социальные сети, смогли установить личность одного из педофилов, которые накинули школьнице, возвращавшейся домой из музыкальной школы мешок на голову и затолкали в машину. После этого они привезли жертву в квартиру, где насиловали на протяжении нескольких часов под запись видеокамеры. Больше 10 дней сотрудники силовых ведомств пытались найти злоумышленников. Выйти на их след помогли как раз юнармейцы, которые промониторили социальные сети и пообщались с жителями микрорайона Уктус, где и была похищена девочка. Так удалось установить личность предполагаемого преступника, которым оказался супруг директора музыкальной школы, в которую и ходила несовершеннолетняя. 23 мая героям будет вручена награда «Горячее Сердце».Юнармейцы после обысков в Камышлове возмутились действиями силовиков и теперь намерены написать обращение Президенту России Владимиру Путину. В разговоре с корреспондентом veved.ru они выразили благодарность Дмитрию Ионину и Павлу Грибкову за нужный подарок в деле подготовки будущих защитников родины. Они также порекомендовали сотрудникам камышловской полиции в новогодние праздники выйти в усиленное патрулирование и задержать всех, кто взрывает петарды или салюты, так как получается, что в действиях россиян, которые массово выходят на улицы в ночь с 31 декабря на 1 января тоже можно усмотреть признаки хулиганства.«План по «хулиганке» сделают на годы вперед. С честным депутатом бороться проще, чем с нечестным застройщиком», – резюмировали юнармейцы.Их тоже удивило, насколько быстро на место приехали сотрудники полиции, тогда как ранее по более вопиющим фактам даже не возбуждались уголовные дела.«В течение последних нескольких лет было порядка 10 поджогов имущества, принадлежащего мне и моему брату, велась стрельба из боевого автомата по окнам торгового центра «Флагман» в центре Камышлова, но никаких расследований не идет, никто пулю не искал, дело не заводил, хотя все заявления зарегистрированы, мы указывали, кто может быть причастен. Никому не было это интересно, а тогда были выборы губернатора Свердловской области», – заявил Павел Грибков.Депутат Дмитрий Ионин говорит, что некоторый плюс в истории с Камышловом все же есть.««Про ситуацию с Блиновым написали теперь все федеральные СМИ. Если по аналогичной истории мы не сможем ситуацию сдвинуть, поеду из пушки стрелять или из пулемета. Люди платят сейчас кредиты за квартиры, которые не получили. Если эта история позволит решить их проблему, слава Богу, я готов повторить или что-нибудь покреативнее придумаю. Единственное, что репутация – это единственный актив, который у меня есть, и меня эта история подкосила. С меня сейчас потребуют объяснения в комиссии по этике. С депутата спрос втройне. Ситуация по мне сейчас на контроле Генпрокуратуры», – признается Дмитрий Ионин.Известно, что 7 мая в Екатеринбург с официальным визитом прибудет Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещание по мусорной реформе. Не исключено, что будет обсуждаться и ситуация с автоматом – подарком для юнармейцев, ставших примером для своих ровесников.Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.