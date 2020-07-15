В Госдуме считают, что Эрдоган должен отдать России православные объекты Турции

12:27 | 16.07.2020

Церковь Святой Ирины в Стамбуле, yandex.ru/images

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов убежден, что президент Турции Реджеп Эрдоган принял бы «мудрое» и «выверенное решение», если бы отдал турецкие православные объекты России, и «не затягивал бы этот процесс на долгие годы». Речь идёт как минимум о семи храмах, которые когда-то принадлежали РПЦ. Свою точку зрения Гаврилов выразил в беседе с корреспондентом «Парламентской газеты».



«Считаю, что именно сегодня этот вопрос должен быть решён — ситуация, что называется, созрела для этого. Речь может идти о как минимум семи храмах, которые принадлежали Русской Православной Церкви, об их возвращении и восстановлении. Это касается не только Стамбула, но и таких популярных у наших туристов и паломников мест как, например, Анталия, город Мира в Ликии, где проповедовал и погребен один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец. Причём светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов», - заявил Сергей Гаврилов.



Он убежден, что для начала процесса необходима не только «добрая воля президента Эрдогана», но и его готовность передать России не только храмы, но и паломнические центры, подворья, гостиницы, которые принадлежали стране в дореволюционный период нашей истории.



«Замечу, что если Эрдоган пойдёт на такой шаг, это будет мудрым выверенным политическим и юридическим решением. Он не раз заявлял, что Турция с уважением относится к чувствам верующих из других мировых конфессий. Раз так, то сейчас, после смены статуса Святой Софии, шаг по передаче христианских объектов России наиболее логичен для турецкого лидера. Да и право собственности в исламе является священным», - считает Гаврилов.



По его мнению, Турция может сделать многое - помочь и с «землеотводом, сокращением бюрократии, даже софинансированием». «Подчеркну, что это со стороны Турции было бы мудро и правильно», - настаивает депутат Гаврилов.



Он также отметил, что рассчитывает, что к этим «чаяниям» отнесутся с уважением в Турции, так же как отнеслись в других странах - Сирии, Иордании, Иране.



«Уверен, что Эрдоган понимает все плюсы указанных выше решений, и не будет растягивать возвращение религиозных объектов России на годы», - заключил Гаврилов.

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