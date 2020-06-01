К проголосовавшему дважды Лобкову домой пришла полиция

18:48 | 26.06.2020

Фото: tvrain.ru

К ведущему телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, проголосовавшему по поправкам в Конституцию РФ дважды, домой пришла полиция, об этом сообщает «Интерфакс».



«Полицейский стоит за дверью, я жду юриста, пока решил дверь не открывать», - цитирует Лобкова «Интерфакс».



Ранее Лобков решил провести журналистский эксперимент и дважды проголосовать по поправкам. По его словам, сначала ему удалось выразить свое мнение, придя на избирательный участок, а затем дома онлайн. Сейчас в МВД по факту произошедшего проводят проверку.



Добавим, что также о возможности проголосовать дважды заявил эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. Полиция приходила и к нему, но Василия в этот момент не было дома.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»