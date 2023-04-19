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В столице Урала 12 женских команд будут бороться за Кубок ЦСКА по мини-футболу

14.50 Пятница, 21 апреля 2023
Спорт
Фото: Турниры СЦ ЦСКА г. Екатеринбург / vk.com
В Екатеринбурге состоится открытый Кубок ЦСКА по мини-футболу среди любительских женских команд. Соревнования пройдут с 22 по 23 апреля в спортцентре филиала ЦСКА на улице Кузнечной, 91а.

В турнире примут участие 12 команд из Сургута, Краснокамска, Магнитогорска, Артемовского, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. За победу своей команды будут бороться более 140 участниц различного возраста и футбольной подготовки.

Соревнования посвящены 100-летию российского футбольного клуба. Турнир организовали в рамках проекта «Футболистка и точка» – победителя межрегионального этапа Всероссийского конкурса «Россия – футбольная страна» 2023 года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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