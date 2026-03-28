Возрастное ограничение 18+
Во время рейса Владивосток–Екатеринбург умерла пассажирка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня на борту Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс U6-572 по маршруту Владивосток–Екатеринбург, одной из пассажирок внезапно стало плохо, сообщила пресс-служба перевозчика.
50-летняя женщина потеряла сознание, и экипаж принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у пассажирки произошёл эпилептический припадок. На месте медицинские службы пытались оказать помощь, однако женщина скончалась до их прибытия.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейс в ближайшее время отправят в пункт назначения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
