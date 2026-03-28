Во время рейса Владивосток–Екатеринбург умерла пассажирка

16.20 Воскресенье, 5 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня на борту Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс U6-572 по маршруту Владивосток–Екатеринбург, одной из пассажирок внезапно стало плохо, сообщила пресс-служба перевозчика.

50-летняя женщина потеряла сознание, и экипаж принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у пассажирки произошёл эпилептический припадок. На месте медицинские службы пытались оказать помощь, однако женщина скончалась до их прибытия.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейс в ближайшее время отправят в пункт назначения.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
