Во время рейса Владивосток–Екатеринбург умерла пассажирка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня на борту Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс U6-572 по маршруту Владивосток–Екатеринбург, одной из пассажирок внезапно стало плохо, сообщила пресс-служба перевозчика.50-летняя женщина потеряла сознание, и экипаж принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у пассажирки произошёл эпилептический припадок. На месте медицинские службы пытались оказать помощь, однако женщина скончалась до их прибытия.Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейс в ближайшее время отправят в пункт назначения. Мероприятие для возрастной категории 18+