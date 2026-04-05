СК возбудил уголовное дело после смерти девочки в Режевском пруду

09.35 Понедельник, 6 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После гибели восьмилетней девочки в Режевском пруду межрайонный следственный отдел свердловского СК возбудил уголовное дело по статье 293 – «Халатность».

Напомним, трагедия произошла вечером 4 апреля. По данным прокуратуры, под лёд провалилось трое детей: одна восьмилетняя девочка смогла выбраться из воды самостоятельно, семилетнюю девочку спас девятилетний мальчик, третьей – тоже восьмилетней девочке – выбраться не удалось.

Данные СК отличаются. По предварительной версии следствия, под воду провалились две девочки, одну из которых вытащил мальчик. Той же версии придерживалось МЧС.

«Для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств Режевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность). Организован выезд на место происшествия, проведён осмотр, допрашиваются очевидцы»,

сообщили в СК.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
