Пять человек провалились под лёд за сутки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области под лёд провалились пять человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Два случая произошли в Екатеринбурге на озере Шарташ, где специалисты МЧС в разное время вытащили из воды двух мужчин, 1967 и 1953 годов рождения. Обоих с переохлаждением госпитализировали в местную больницу.
Ещё один случай зарегистрировали в Заречном на Белоярском водохранилище. Там под лёд провалились трое рыбаков: двое выбрались самостоятельно, третьего спасли прибывшие сотрудники МЧС.
Напомним, 4 апреля в Режевском пруду утонула провалившаяся под лёд восьмилетняя девочка.
Напомним, 4 апреля в Режевском пруду утонула провалившаяся под лёд восьмилетняя девочка.
Свердловское МЧС сообщает о двух трагедиях на воде
02 апреля 2026
02 апреля 2026
На реке Реж двое девочек провалились под лёд, одна погибла
05 апреля 2026
05 апреля 2026