Свердловская Госавтоинспекция советует повременить со сменой шин, а мотоциклистам с поездками
В Свердловской области ожидается ухудшение погоды после тёплого периода. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, в ближайшие дни ночью температура опустится ниже 0°, возможен мокрый снег.
В ведомстве предупреждают, что преждевременная замена зимних шин повышает риск аварий. В регионах с нестабильным климатом зимнюю резину рекомендуют использовать до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше +5°. Обычно это происходит не раньше второй половины апреля.
Отдельно в Госавтоинспекции Свердловской области обратились к мотоциклистам. Ночные заморозки могут привести к образованию наледи, особенно на мостах и в тени. Водителям двухколёсного транспорта советуют отложить начало сезона до стабильного потепления.
