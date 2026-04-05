На Шарташе в Екатеринбурге спасли провалившегося под лёд рыбака
Фото: ФГКУ "УРПСО МЧС России" | vk.com/urpso96_mchs_russii
На озере Шарташ в Екатеринбурге спасатели вытащили из воды рыбака, который провалился под лёд, сообщили в Уральском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», мужчину извлекли из полыньи обессилевшим и доставили на берег с признаками сильного переохлаждения. До прибытия медиков пострадавшего отогревали в автомобиле, а также оказали первую помощь, наложив повязку на раненую руку. Порез он получил о кромку льда, когда пытался выбраться самостоятельно. Спасённым оказался местный житель 1967 года рождения.
Ранее стало известно о трагедии на реке Реж, где под лёд провалились дети. Двоим удалось спастись, один ребёнок погиб.
На реке Реж двое девочек провалились под лёд, одна погибла
05 апреля 2026
05 апреля 2026
Свердловское МЧС сообщает о двух трагедиях на воде
02 апреля 2026
02 апреля 2026