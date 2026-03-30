Пенсионер из Екатеринбурга уехал с места ДТП и остался без прав
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге лишили водительских прав 76-летнего водителя Lexus, который 27 февраля врезался в припаркованную Renault и уехал, не став сообщать о ДТП.
Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, после столкновения у Lexus отвалился регистрационный знак. Позже его заметила хозяйка пострадавшей Renault. Это помогло быстро найти виновника аварии.
Свою вину водитель Lexus признал. В качестве наказания суд назначил ему один год лишения водительских прав.
«Водитель элитной иномарки, по его собственным словам, растерялся, немного постоял, а затем уехал домой, нарушив тем самым пункт 2.5 ПДД, обязывающий оставаться на месте происшествия»,
– добавили в суде.
Свою вину водитель Lexus признал. В качестве наказания суд назначил ему один год лишения водительских прав.
