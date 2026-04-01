Глава СК запросил доклад о конфликте подростка с учителем в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК затребовал доклад после обсуждений в соцсетях конфликта между подростком и учителем возле одной из школ Свердловской области.
«В социальных медиа обсуждается инцидент, произошедший в Свердловской области, в ходе которого преподаватель одного из общеобразовательных учреждений применил физическую силу в отношении двух подростков, отдыхавших рядом со школьным стадионом»,
– говорится в сообщении Следкома.
По данным ведомства, педагог перешёл к рукоприкладству после словесной перепалки.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Руководитель регионального СК Богдан Францишко будет докладывать главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела.
Глава СК запросил доклад о драке подростков в Екатеринбурге
01 апреля 2026
01 апреля 2026
Студента подозревают в преступлении против половой неприкосновенности школьницы в Екатеринбурге
03 апреля 2026
03 апреля 2026