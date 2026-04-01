Глава СК запросил доклад о конфликте подростка с учителем в Свердловской области





– говорится в сообщении Следкома. «В социальных медиа обсуждается инцидент, произошедший в Свердловской области, в ходе которого преподаватель одного из общеобразовательных учреждений применил физическую силу в отношении двух подростков, отдыхавших рядом со школьным стадионом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава СК затребовал доклад после обсуждений в соцсетях конфликта между подростком и учителем возле одной из школ Свердловской области.По данным ведомства, педагог перешёл к рукоприкладству после словесной перепалки.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Руководитель регионального СК Богдан Францишко будет докладывать главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела. Мероприятие для возрастной категории 18+