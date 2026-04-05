На майские праздники из Екатеринбурга появятся дополнительные поезда в Москву и Петербург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В период майских праздников из Екатеринбурга увеличат число поездов на популярных направлениях в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщили в СвЖД, помимо регулярных рейсов будут назначены дополнительные составы дальнего следования.
Поезд №288/287 Челябинск – Екатеринбург – Москва отправится:
— из Челябинска 28 апреля, 2, 6 и 10 мая
— из Екатеринбурга 29 апреля, 3, 7 и 11 мая
— обратно из Москвы 30 апреля, 4, 8 и 12 мая
Поезд №240/239 Челябинск – Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится:
— из Челябинска и Екатеринбурга 29 апреля
— обратно из Санкт-Петербурга 3 мая
