Театральные «Кочерыжки» раздали в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле назвали победителей фестиваля-конкурса театральных капустников «Золотая кочерыжка». Три награды — золотая, серебряная и бронзовая — распределились между труппами театров Свердловской области.Театральный капустник — это особый жанр сценического представления, в котором в юмористической форме сочетаются отсылки и целые «цитаты» из известных спектаклей, «внутрицеховые» шутки, пародии на различных знаменитостей и концертные номера. А главное — вся эта смесь обязательно приправляется любовью к театральному искусству. Как правило, театральные капустники устраивают к каким-нибудь праздничным датам, к юбилеям театральных деятелей или к важным событиям в театральной жизни — к фестивалям, например. Но в Нижнем Тагиле сам фестиваль посвятили капустникам. И провели его уже в 10 раз.Главным победителем конкурса стал местный Новый молодёжный театр. Серебряную кочерыжку увёз в Екатеринбург Театр юного зрителя. Бронзовая награда тоже осталась в Нижнем Тагиле — её вручили коллективу Нижнетагильского драматического театра, на сцене которого, кстати, и проходили конкурсные показы.