Возрастное ограничение 18+
Театральные «Кочерыжки» раздали в Нижнем Тагиле
Культура
Фото: официальный сайт Нового молодёжного театра / teatr-nt.ru
В Нижнем Тагиле назвали победителей фестиваля-конкурса театральных капустников «Золотая кочерыжка». Три награды — золотая, серебряная и бронзовая — распределились между труппами театров Свердловской области.
Театральный капустник — это особый жанр сценического представления, в котором в юмористической форме сочетаются отсылки и целые «цитаты» из известных спектаклей, «внутрицеховые» шутки, пародии на различных знаменитостей и концертные номера. А главное — вся эта смесь обязательно приправляется любовью к театральному искусству. Как правило, театральные капустники устраивают к каким-нибудь праздничным датам, к юбилеям театральных деятелей или к важным событиям в театральной жизни — к фестивалям, например. Но в Нижнем Тагиле сам фестиваль посвятили капустникам. И провели его уже в 10 раз.
Главным победителем конкурса стал местный Новый молодёжный театр. Серебряную кочерыжку увёз в Екатеринбург Театр юного зрителя. Бронзовая награда тоже осталась в Нижнем Тагиле — её вручили коллективу Нижнетагильского драматического театра, на сцене которого, кстати, и проходили конкурсные показы.
Театральный капустник — это особый жанр сценического представления, в котором в юмористической форме сочетаются отсылки и целые «цитаты» из известных спектаклей, «внутрицеховые» шутки, пародии на различных знаменитостей и концертные номера. А главное — вся эта смесь обязательно приправляется любовью к театральному искусству. Как правило, театральные капустники устраивают к каким-нибудь праздничным датам, к юбилеям театральных деятелей или к важным событиям в театральной жизни — к фестивалям, например. Но в Нижнем Тагиле сам фестиваль посвятили капустникам. И провели его уже в 10 раз.
Главным победителем конкурса стал местный Новый молодёжный театр. Серебряную кочерыжку увёз в Екатеринбург Театр юного зрителя. Бронзовая награда тоже осталась в Нижнем Тагиле — её вручили коллективу Нижнетагильского драматического театра, на сцене которого, кстати, и проходили конкурсные показы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин взял на контроль расследование смерти журналистки газеты «Машиностроитель» в Нижнем Тагиле
31 марта 2023
31 марта 2023
Пропавшего в Нижнем Тагиле 14-летнего подростка нашли
02 апреля 2023
02 апреля 2023