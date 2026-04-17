Более 1,6 миллиона рублей присвоил экс-директор невьянского муниципального учреждения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершилось расследование громкого дела о присвоении крупной суммы бюджетных средств. Основная фигурантка дела — директриса (теперь уже бывшая) одного из муниципальных бюджетных учреждений Невьянска.Противоправную деятельность чиновницы выявили сотрудники полиции, специализирующиеся на борьбе с так называемой «беловоротничковой» преступностью. Об этом официально сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его словам, собранные оперативниками материалы были переданы коллегам из регионального Следственного комитета. На основании этих доказательств следователи СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела.Невьянской чиновнице предъявлено обвинение сразу по двум тяжким статьям уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями и присвоение бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая действовала в период с 2023 по 2025 год. Она издавала незаконные приказы о премировании подчинённых ей сотрудников, искусственно завышая суммы выплат. После получения денег законным путём, директор требовала от работников передать ей часть премии наличными. Таким образом женщине удалось присвоить более 1 миллиона 600 тысяч рублей.В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Важно отметить, что причинённый бюджету ущерб на данный момент полностью возмещён. Однако, это не снимает ответственности экс-директрисы перед законом, хотя и наверняка в будущем повлияет на решение суда. Мероприятие для возрастной категории 18+