Спрос на подержанные машины в Свердловской области заметно вырос

«Наибольшим спросом по-прежнему пользуются автомобили возрастом от 10 лет. Однако мы отмечаем, что в 2026 году существенно усилился интерес к экземплярам в возрасте 4–9 лет — на 36,2%»,



— добавил к вышеуказанным цифрам руководитель аналитики Авито Авто Дмитрий Перец.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эксперты платформы Авито Авто проанализировали состояние вторичного авторынка Свердловской области в первом квартале 2026 года. Судя по полученным результатам, интерес уральцев к подержанным машинам ощутимо вырос.Исследование охватило динамику спроса, средние цены и структуру предложения по различным сегментам. Главный вывод аналитиков: рынок автомобилей с пробегом в регионе оживает. Спрос вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметно увеличилась активность покупателей в ценовых сегментах от 2 до 3 миллионов рублей — здесь рост составил 42,3%. Также существенно прибавили категории от 1 до 2 миллионов рублей (плюс 28,3%) и от 3 до 5 миллионов рублей (плюс 28,2%). А самый резкий скачок спроса зафиксирован на китайские автомобили — они прибавили 25,6%. В свою очередь, корейские марки показали рост 14,3%, японские — 13,5%, французские — 13,1%.Самая популярная модель на вторичном рынке в Свердловской области — «LADA Priora». В пятёрку лидеров также вошли «LADA Granta», «LADA 2114», «Hyundai Solaris» и «Ford Focus». Высоким спросом пользуются «Toyota Camry», «Нива 4x4», «Kia Rio», «LADA Kalina» и «Toyota Corolla».