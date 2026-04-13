Сад Нурова отпразднует День бумажного самолётика без алкоголя, но под музыку
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
В субботу, 25 апреля, в саду Нурова, что разбит в исторической части Екатеринбурга, устроят необычный праздник. Он будет посвящён Дню бумажного самолётика — «символу простоты, лёгкости и воздушности».
За малую плату (которая в итоге пойдёт на развитие сада) желающие смогут попасть на праздник, где вместо алкоголя «пьянить» будет разнообразная музыка. В программе заявлены: «Служба поддержки Землян», Оля Горева с акустическим концертом, Александр Тарамир с мантра-хопом и Таня Трачевская. Также всех ждёт этнический джем, в котором помузицировать можно будет и гостям. Джемом всё не закончится — после него планируется устроить DJ-сэты с танцевальной музыкой.
Помимо музыки организаторы праздника готовят несколько увлекательных мастер-классов. Антон Лазуков проведёт МК по контактной импровизации прямо под DJ-сэт. София Рабецкая научит расписывать камни мандалами. Алексей Трубадур раскроет секреты горлового пения, а Полина Шадрина организует терапевтический арт-круг.
Для поддержания тепла и уюта в саду будут работать чайный бар с китайским чаем и масалой, а также традиционный костёр. Начало этого насыщенного мероприятия намечено на 15.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
