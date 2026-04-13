Весенняя школа обрезки пройдёт в екатеринбургском Дендропарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Любителей садоводства приглашают на практический курс по обрезке плодовых и декоративных растений. Мероприятие состоится 25 апреля на территории Дендропарка.Ровно в полдень в дендрологическом парке начнётся насыщенная пятичасовая программа. Организаторы обещают подробно разобрать основные типы обрезки. Речь пойдёт о санитарной, омолаживающей и формирующей обрезке, что станет весьма полезным уроком как для садоводов-любителей, так и для горожан, которых очень сильно задевает в последнее время любая манипуляция с уличными растениями.После теоретического блока предусмотрен получасовой перерыв на чай с печеньем. А основная часть курса отведена на практику. В течение двух с половиной часов участники будут работать прямо на территории парка. Под руководством опытного садовника каждый самостоятельно выполнит обрезку растений. Специалист проведёт разбор типичных ошибок и даст персональные рекомендации.Место встречи — улица Первомайская, дом 87. Подробности и предварительная запись на занятие Весенней школы обрезки — по телефону +79588784583. Мероприятие для возрастной категории 18+