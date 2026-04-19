На завтра запланирован бой с клещами в Парке Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже начали кусать горожан клещи. Однако, к борьбе с ними в городе только-только приступают, следуя правилу «акарицидную обработку проводить после достаточного прогревания почвы».Как правило, акарицидную обработку проводят с середины апреля, когда снег окончательно стает, а температура почвы достигает 5-7 градусов. В этом году коррективы вносят капризы погоды, которая на Урале резко меняется с непривычно тёплой до почти зимней и обратно.В Парке Маяковского готовятся полить газоны и лесную зону специальным веществом уже завтра, 22 апреля. А затем — 30 апреля — устроить ещё один акарицидной обработки. Однако, и тут планам может помешать переменчивая погода: если будет дождь, ветер или слишком низкая температура, препарат не сработает должным образом. Поэтому указанные даты могут сдвинуться в зависимости от фактических погодных условий.Пока же администрация Парка Маяковского просит посетителей гулять исключительно по дорожкам, не заходить в траву и кусты, и проверять после каждой прогулки — не прицепилось ли к одежде опасное насекомое.