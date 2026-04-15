Эмоциональная прогулка по Зеленой роще пройдёт в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В последнюю субботу апреля жителей и гостей Екатеринбурга приглашают на необычную экскурсию под названием «Парк на костях». Мероприятие позиционируется как эмоционально-просветительская прогулка по Зеленой роще.
Зелёная роща за свою историю успела побывать храмовой территорией, погостом и госпиталем. Здесь также располагались база военного министерства, морг и даже спортивный дворец. Организаторы называют это место то парком костей, то обителью ворон, то связывают с именем поэта Бориса Рыжего. Участникам прогулки расскажут о Ново-Тихвинском монастыре, о романтической жизни маршала Жукова в Свердловске и о человеческих костях, которые находят прямо в центре уральской столицы.
Прогулка по Зелёной роще состоится 26 апреля в 13.00. Старт — у ворот Ново-Тихвинского монастыря. Обязательна предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
