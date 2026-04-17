Возле екатеринбургского зооприюта «Клякса» сбили кота

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные прямо напротив здания в Екатеринбурге, где располагается приют для больных и травмированных животных случилось несчастье. Под автомобиль попал кот — и пополнил без того немалое число подопечных «Кляксы».Страшное происшествие случилось на глазах у соседских детей, которые играли на улице. Мальчишки, несмотря на свой юный возраст, не растерялись и чётко знали, в какую дверь постучать, чтобы спасти животное. Благодаря их быстрой реакции кот был экстренно доставлен в ветеринарную клинику.Информация о состоянии пациента на данный момент предварительная, но врачи уже поставили тяжёлые диагнозы. У пострадавшего кота диагностирована черепно-мозговая травма, а также перелом челюсти. Животное находится в критическом состоянии и нуждается в срочном дорогостоящем лечении. Финансовые возможности основателей приюта ограничены, поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным горожанам.Средства на операцию и последующую реабилитацию сбитого кота можно перевести по следующим реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+