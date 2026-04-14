В 100 тысяч рублей оценил суд Каменска-Уральского два удара по телу инспектора ДПС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском вынесен приговор водителю, который применил насилие к сотруднику ГИБДД. Драчуна решено наказать рублём.Инцидент произошёл в ноябре 2025 года в ночное время. Сотрудники ДПС заметили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Инспекторы включили специальные световые сигналы и потребовали остановиться. Однако нарушитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование.Вскоре пьяный водитель не справился с управлением. Его автомобиль врезался в дерево у дома №40 по улице Алюминиевой. После столкновения мужчина выбежал из машины и бросился бежать. Во время погони и последующего задержания нарушитель проявил агрессию. Он дважды ударил кулаком одного из инспекторов. Полицейский испытал физическую боль и получил телесные повреждения, — установил суд.Суд признал жителя Каменска-Уральского виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. В качестве наказания осуждённому назначен штраф в размере 85 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, Габдрахманов обязан выплатить потерпевшему полицейскому компенсацию морального вреда. Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+