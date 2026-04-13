Директор «Уралкриомаша» осуждён за гибель работницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по резонансному делу о смерти сотрудницы промышленного предприятия. Директор по производству АО «Уралкриомаш» Александр Сикритов признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель человека.Трагедия произошла в июле 2025 года на территории завода. Руководитель организовал проведение опасных работ по ручной очистке производственных ёмкостей. К этим работам привлекли сотрудников других подразделений, хотя такие задачи не входили в их трудовые обязанности. Никакого оформления нарядов и необходимого инструктажа проведено не было.Одна из работниц после окончания своего рабочего дня выполняла эти самые работы. Женщина поднималась по приставной лестнице, но потеряла равновесие. Она упала на бетонное покрытие и получила тяжелейшую закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.Суд установил, что Сикритов, на которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда, проявил преступную халатность. Нарушения выразились в неудовлетворительной организации работ и отсутствии должного контроля. Судья квалифицировал деяние по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса России. Александра Сикритова приговорили к исправительным работам сроком на один год и шесть месяцев. Из его заработной платы будут удерживать 15 процентов в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть 15 суток, чтобы обжаловать решение суда.