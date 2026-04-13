Возрастное ограничение 18+
На субботник в хосписе приглашают екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 25 апреля, созывают екатеринбуржцев совершить благое дело. В этот день планируется прибрать от мусора территорию хосписа, расположенного по адресу Челюскинцев, 5.
С 10.00 на прилегающих к зданию хосписа участках будут подметать и убирать в мешки мусор, скопившийся за зиму. Организаторы субботника обещают выдать желающим поучаствовать весь необходимый инвентарь: мётлы, грабли, мешки и перчатки. После завершения субботника всех участников ждёт вкусное вознаграждение — чай с пирогами.
Однако, помочь прибраться возле хосписа можно не только с граблями в руках. Дело в том, что необходимы денежные средства на оплату вывоза мусора — 12 тысяч рублей за один контейнер. В связи с этим среди горожан объявлен сбор. Вложить свою копейку в оплату мусоровоза предлагается по ссылке или по номеру 89965918459 в Т-Банке или Альфа-Банке. При переводе необходимо указать цель платежа — «на вывоз мусора». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
