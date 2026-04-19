Свердловчане стали чаще проверять историю автомобилей
Фото: Вечерние Ведомости
Жители Свердловской области всё ответственнее подходят к покупке подержанных автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого экспертами «Автотеки».
Исследование сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» призвано было ответить, какие модели свердловчане чаще всего проверяли в первом квартале 2026 года. Абсолютным лидером по доле проверок стал автомобиль марки «Suzuki Grand Vitara» — 78 процентов отчётов касались именно этой модели. Второе место заняла «Skoda Kodiaq» с показателем 77,1 процента. Замкнула тройку лидеров машина «Renault Kaptur»: проверяли 76,3 процента объявлений. В пятёрку также вошли «Mitsubishi Pajero Sport» (75,6 процента) и «Toyota Land Cruiser» (74,6 процента).
По данным сервиса, в целом по России число отчётов о состоянии автомобилей в первом квартале 2026 года увеличилось на 19 процентов. Свердловчане от других россиян не отстают — общий уровень интереса к проверке через «Автотеку» в регионе заметно вырос. Доля автомобилей, по которым запрашивали отчёт, составила 52,9 процента. Это на 4,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Исследование сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» призвано было ответить, какие модели свердловчане чаще всего проверяли в первом квартале 2026 года. Абсолютным лидером по доле проверок стал автомобиль марки «Suzuki Grand Vitara» — 78 процентов отчётов касались именно этой модели. Второе место заняла «Skoda Kodiaq» с показателем 77,1 процента. Замкнула тройку лидеров машина «Renault Kaptur»: проверяли 76,3 процента объявлений. В пятёрку также вошли «Mitsubishi Pajero Sport» (75,6 процента) и «Toyota Land Cruiser» (74,6 процента).
По данным сервиса, в целом по России число отчётов о состоянии автомобилей в первом квартале 2026 года увеличилось на 19 процентов. Свердловчане от других россиян не отстают — общий уровень интереса к проверке через «Автотеку» в регионе заметно вырос. Доля автомобилей, по которым запрашивали отчёт, составила 52,9 процента. Это на 4,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Проверка истории становится стандартной практикой при покупке авто с пробегом, поэтому мы последовательно развиваем инструменты для обеспечения максимальной прозрачности сделки. Сегодня в Автотеке собраны уникальные данные более чем из 2000 источников, которые показывают историю автомобиля: пробег, техническое обслуживание, юридическую чистоту, участие в ДТП и аварийных аукционах, использование в такси и каршеринге»,
– прокомментировал данные исследования управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
– прокомментировал данные исследования управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
