Свердловчане стали чаще проверять историю автомобилей

«Проверка истории становится стандартной практикой при покупке авто с пробегом, поэтому мы последовательно развиваем инструменты для обеспечения максимальной прозрачности сделки. Сегодня в Автотеке собраны уникальные данные более чем из 2000 источников, которые показывают историю автомобиля: пробег, техническое обслуживание, юридическую чистоту, участие в ДТП и аварийных аукционах, использование в такси и каршеринге»,



– прокомментировал данные исследования управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области всё ответственнее подходят к покупке подержанных автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого экспертами «Автотеки».Исследование сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» призвано было ответить, какие модели свердловчане чаще всего проверяли в первом квартале 2026 года. Абсолютным лидером по доле проверок стал автомобиль марки «Suzuki Grand Vitara» — 78 процентов отчётов касались именно этой модели. Второе место заняла «Skoda Kodiaq» с показателем 77,1 процента. Замкнула тройку лидеров машина «Renault Kaptur»: проверяли 76,3 процента объявлений. В пятёрку также вошли «Mitsubishi Pajero Sport» (75,6 процента) и «Toyota Land Cruiser» (74,6 процента).По данным сервиса, в целом по России число отчётов о состоянии автомобилей в первом квартале 2026 года увеличилось на 19 процентов. Свердловчане от других россиян не отстают — общий уровень интереса к проверке через «Автотеку» в регионе заметно вырос. Доля автомобилей, по которым запрашивали отчёт, составила 52,9 процента. Это на 4,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.Мероприятие для возрастной категории 18+