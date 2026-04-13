Кровь на медицинские нужды сдают 34 550 свердловчан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Впечатляющей цифрой поделилось областное министерство здравоохранения. Оказывается, на данный момент 34 550 свердловчан зарегистрированы в качестве доноров крови.Только в 2025 году в медицинских учреждениях Свердловской области было произведено более 90 тысяч донаций, что стало возможным благодаря стремлению граждан поделиться кровью с нуждающимися. Как поясняет официальный ресурс Минздрава «Здоровье уральцев», служба крови объединяет пять крупных профильных подразделений. Они функционируют в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске. Кроме того, работают отделения трансфузиологии Свердловской областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы. Суммарно эти учреждения полностью обеспечивают потребности медицинских организаций области в донорской крови и её компонентах.Активное участие уральцев в сборе крови для медицинских нужд подтверждает и ещё одна цифра: большинство сдающих кровь — 34 106 человек — отмечены нагрудным знаком «Почётный донор России». Это означает, что человек делится кровью не единожды, а регулярно, по многу раз проходит процедуру сбора крови.Как сообщают в Минздраве, в 2026 году учреждения Службы крови Свердловской области приступили к выполнению новой задачи: они начали заготовку плазмы, содержащей антирезусные антитела. Полученную плазму передают на производство антирезусного иммуноглобулина, который крайне востребован для профилактики тяжёлых осложнений резус-конфликтных беременностей.