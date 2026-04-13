Возрастное ограничение 18+

Кровь на медицинские нужды сдают 34 550 свердловчан

11.29 Вторник, 21 апреля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Впечатляющей цифрой поделилось областное министерство здравоохранения. Оказывается, на данный момент 34 550 свердловчан зарегистрированы в качестве доноров крови.

Только в 2025 году в медицинских учреждениях Свердловской области было произведено более 90 тысяч донаций, что стало возможным благодаря стремлению граждан поделиться кровью с нуждающимися. Как поясняет официальный ресурс Минздрава «Здоровье уральцев», служба крови объединяет пять крупных профильных подразделений. Они функционируют в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске. Кроме того, работают отделения трансфузиологии Свердловской областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы. Суммарно эти учреждения полностью обеспечивают потребности медицинских организаций области в донорской крови и её компонентах.

Активное участие уральцев в сборе крови для медицинских нужд подтверждает и ещё одна цифра: большинство сдающих кровь — 34 106 человек — отмечены нагрудным знаком «Почётный донор России». Это означает, что человек делится кровью не единожды, а регулярно, по многу раз проходит процедуру сбора крови.

Как сообщают в Минздраве, в 2026 году учреждения Службы крови Свердловской области приступили к выполнению новой задачи: они начали заготовку плазмы, содержащей антирезусные антитела. Полученную плазму передают на производство антирезусного иммуноглобулина, который крайне востребован для профилактики тяжёлых осложнений резус-конфликтных беременностей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
13 апреля 2026
За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 644 малыша
20 апреля 2026
Свердловский облсуд обязал клинику выплатить компенсацию пациентке за ошибочный диагноз
20 апреля 2026
Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС
16 апреля 2026

Оставить комментарий

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:15 В Екатеринбурге озвучили приговор экс-редактору «Ура.ру»
11:54 Областной суд оставил в силе штраф администрации Серова за незаконную свалку
11:29 Кровь на медицинские нужды сдают 34 550 свердловчан
11:03 На субботник в хосписе приглашают екатеринбуржцев
10:46 На завтра запланирован бой с клещами в Парке Маяковского
21:26 Мюзикл «Алые паруса» покажут под открытым небом в Екатеринбурге
21:03 Возле екатеринбургского зооприюта «Клякса» сбили кота
20:54 Уральские промышленники выдвинули кандидатов на выборы и объявили о создании нового союза
20:07 Ночью в Екатеринбурге погиб молодой водитель
19:37 Более 1,6 миллиона рублей присвоил экс-директор невьянского муниципального учреждения
19:13 Сад Нурова отпразднует День бумажного самолётика без алкоголя, но под музыку
18:53 За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 644 малыша
17:25 Асбестовские врачи спасли 63-летнего мужчину с инфарктом
16:51 Мошенники выманили у школьника ключи и обчистили жильё в Екатеринбурге
16:32 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о коррупции в МУГИСО
15:34 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 21 апреля
15:17 Россельхознадзор обязал хозяйку пасеки из Пышминского района переставить ульи из-за нападений пчёл
15:01 В Алапаевске за сутки задержали двух пьяных водителей
14:46 Каждого четвёртого уральца спортивные обновки мотивируют приступить к тренировкам
14:06 Джем с наркотиками прислали арестанту екатеринбургского СИЗО-1
13:02 В Екатеринбурге начали рассматривать дело о смерти кровельщика
12:53 Свердловский облсуд обязал клинику выплатить компенсацию пациентке за ошибочный диагноз
12:18 Евгений Писцов ушёл с поста главы Берёзовского
11:38 Конфликтного екатеринбуржца приговорили к лишению свободы за нападение на незнакомцев
10:32 В Екатеринбурге в загоревшемся на парковке автомобиле погиб мужчина
10:06 Резвый самокатчик налетел на автомобиль в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK