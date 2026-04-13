Число видеозвонков на СвЖД выросло в полтора раза

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любопытную статистику привела администрация Свердловской железной дороги. Оказывается, в 2026 году пассажиры стали значительно активней пользоваться современными справочными видеотерминалами.Рост обращений граждан к видеотерминалам зафиксирован в первом квартале 2026 года. Консультацией оператора через эти устройства воспользовались более 1,9 тысячи человек. Это в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Абсолютным лидером по числу запросов стал вокзал Екатеринбурга — оттуда поступило 800 видеозвонков (для сравнения, станция Пермь-2 — на втором месте с более чем шестьюстами обращениями).Чаще всего пользователи спрашивают о расписании движения поездов. Также популярны вопросы о вариантах пересадок, наличии билетов и стоимости проезда. Пассажиры уточняют номера путей отправления и прибытия поездов. Кроме того, консультанты могут проконсультировать пассажиров о маршрутах городского транспорта и даже о местных достопримечательностях.На Свердловской железной дороге видеотерминалы установлены на вокзалах Тюмени, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ишима, Серова, Тобольска и Коротчаево. Консультации через них предоставляются круглосуточно. Операторы могут предоставить информацию на трёх языках: русском, английском и китайском. Для пассажиров с нарушением слуха предусмотрена поддержка на русском жестовом языке. Мероприятие для возрастной категории 18+