Мюзикл «Алые паруса» покажут под открытым небом в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Этим летом Свердловская музкомедия приготовила зрителям бесценный подарок. Легендарный мюзикл «Алые паруса» Максима Дунаевского в постановке Кирилла Стрежнева будет показан на сцене под открытым небом.Сценой для мюзикла «Алые паруса» послужит Летний театр Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского. Предполагается, что новая обстановка привнесёт в спектакль неожиданные изменения, а зрителям — даже уже видевшим его — подарит свежие впечатления.Премьера этой сценической версии известной истории, поведанной писателем Александром Грином, состоялась в Музкомедии 15 лет назад, но за это время спектакль не утратил своей магии. Напомним, что сюжет повествует о юной Ассоль, которой предстоит пройти через множество испытаний в ожидании своего «принца». Загадочный бродяга Эгль рассказывает девушке красивую легенду о белом капитане под алыми парусами. Пройдёт мучительно много времени, прежде чем Ассоль встретит мужчину своей мечты.Музыкальная версия спектакля была специально переработана композитором Максимом Дунаевским для постановки в Екатеринбурге. В итоге мюзикл стал лауреатом сразу трёх Национальных премий «Музыкальное сердце театра», включая награду за лучшую музыку. Кроме того, спектакль получил две премии областного конкурса «Браво!» за лучшую роль второго плана и лучший дуэт. Творческая команда постановки собрала настоящих мастеров сцены. Режиссёром-постановщиком выступил народный артист России, лауреат «Золотой Маски» Кирилл Стрежнев. Хореографом стал ещё один лауреат «Золотой Маски» Сергей Смирнов, чей «Эксцентрик-балет» участвует в представлении.На летней сцене парка Маяковского спектакль пройдёт в сопровождении живого оркестра Свердловского театра музыкальной комедии. Случится это уже завтра вечером, 21 июня в 19.00. Мероприятие для возрастной категории 18+