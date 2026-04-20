Экс-директор «Пятёрочки» в Режевском округе осуждена за крупное хищение

19.05 Вторник, 21 апреля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
Режевской городской суд вынес приговор бывшему руководителю одного из магазинов торговой сети «Пятёрочка». Женщина признана виновной в присвоении вверенных ей денежных средств.

Подсудимая начала работать в компании с 2019 года в должности продавца-кассира. В ноябре 2025 года её назначили директором магазина в одном из посёлков Режевского муниципального округа. С новым руководителем заключили договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Однако уже через полмесяца после назначения новая руководительница приступила к хищениям. В период с 16 ноября 2025 года по 23 января 2026 года она систематически брала наличные из сейфа главной кассы. Деньги директор тратила на личные нужды, никак не оформляя изъятие средств.

Преступный план действовал больше двух месяцев, пока не прошла плановая проверка с инвентаризацией наличных. По документам в кассе должно было находиться почти 1 миллион 197 тысяч рублей. Фактически же обнаружили только 744 тысячи. Недостача составила 445 тысяч 323 рубля.

На опросе службы безопасности директор призналась в изъятии денег. Свои действия она объяснила финансовыми трудностями и невысокой зарплатой. Женщина сообщила, что частично возвращала средства обратно. Иногда, по её словам, она выдавала деньги администраторам по их просьбам, а те потом возвращали. В суде подсудимая полностью подтвердила свои показания, раскаялась в содеянном и обязалась погасить оставшийся ущерб. Суд учёл все смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и намерение возместить ущерб. Наказание назначено в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, осуждённая обязана трудоустроиться в течение месяца и принять все меры к полному погашению недостачи.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Более 1,6 миллиона рублей присвоил экс-директор невьянского муниципального учреждения
20 апреля 2026
Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
14 апреля 2026
В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты
14 апреля 2026
Облсуд ужесточил наказание экс-чиновнице из Каменского района по делу о взятках
17 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
