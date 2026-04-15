Космический инженер расскажет екатеринбуржцам о полётах на Марс
Фото: Вечерние Ведомости
В образовательном центре «ельцинской» многоэтажки в Екатеринбурге пройдёт лекция, посвящённая подготовке человечества к межпланетным полётам. Автор её — космический инженер Марат Айрапетян.
Марат Айрапетян — участник команды по созданию спутников и руководитель центра управления марсианской имитационной миссии. Он расскажет, как в разных странах мира ведётся подготовка к дальнему космическому полёту, который до сих пор кажется несбыточной фантазией.
В первую очередь речь пойдёт об имитационных миссиях, воспроизводящих условия марсианской среды и повседневного быта будущих экипажей.
На лекции покажут, как устроены такие эксперименты, какие задачи они решают и с какими ограничениями сталкиваются участники. Отдельно рассмотрят опыт международной миссии с участием 17 исследовательских баз и управления одной из них. Внимание будет уделено и новой лунной программе, включая миссию «Артемида‑2».
Лекция входит в цикл «Космос в центре внимания», задача которого — взглянуть на космос шире, чем просто на объект исследования и покорения. Мероприятие состоится 24 апреля в 19.00 на третьем этаже Ельцин-центра. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Возрастное ограничение — 18+.
