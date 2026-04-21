Экс-студента железнодорожного техникума осудили за взятку и лишили телефона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего выпускника Уральского железнодорожного техникума. Молодой человек признан виновным в даче взятки должностному лицу.Суд установил, что противоправные действия произошли в 2024 году, когда подсудимый ещё являлся студентом. Он передал своему научному руководителю 12 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, чтобы преподаватель сам выполнил от имени учащегося дипломную работу. Кроме того, взятка гарантировала студенту допуск к защите выпускной квалификационной работы.Государственное обвинение настаивало на строгом наказании. Суд с учётом позиции прокурора признал подсудимого виновным. Приговором суда экс-студенту назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Однако этим дело не ограничилось. По ходатайству государственного обвинителя из Свердловской транспортной прокуратуры у взяткодателя конфисковали мобильный телефон — устройство, при помощи которого студент вёл переписку с преподавателем и передал взятку. Телефон обращён в доход государства.Уголовное дело в отношении самого преподавателя пока не завершено. Оно выделено в отдельное производство. Судьба научного руководителя, согласившегося на незаконное вознаграждение, будет определена позднее. Мероприятие для возрастной категории 18+