За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 644 малыша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министерство здравоохранения Свердловской области традиционно в начале недели делится данными о родах за прошедшие семь дней. Радостную статистику ведомство опубликовало в официальном своём интернет-ресурсе «Здоровье уральцев».Согласно обнародованной Минздравом статистике, на прошлой неделе в регионе родились 644 ребенка. Из общего числа новорожденных 329 оказались мальчиками. Девочек на свет появилось чуть меньше — 315. Таким образом, небольшое гендерное преимущество вновь осталось за сильным полом. Особой радостью для семей стали сразу семь пар близнецов.Свердловские врачи принимали роды в различных условиях, обеспечивая безопасность матерей и детей. Основной массив родов, а именно 419, пришелся на современные перинатальные центры Екатеринбурга. Эти учреждения оснащены самым передовым оборудованием для помощи недоношенным детям. Ещёё 225 родов успешно прошли в межмуниципальных центрах области. И только в четырёх случаях роды приняли не в специализированных залах, а в ургентных. Это произошло из-за стремительного течения родовой деятельности у женщин. Несмотря на отсутствие родильного блока, медики действовали профессионально и в итоге всё завершилось благополучно как для мам, так и для младенцев.