В Нижнем Тагиле восстановили на работе несправедливо уволенную проводницу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел необычный трудовой спор между проводницей и АО «Федеральная пассажирская компания». Поводом для конфликта стала банка картофельного пюре быстрого приготовления.Как пояснили в суде, на продукте отсутствовал контрольно‑информационный стикер предприятия. Такую банку пюре 15 января 2026 года обнаружили ревизоры в служебном помещении поезда, следовавшего рейсом Нижневартовск–Адлер. Проводница, которая проработала в компании всего семь месяцев, оказалась под угрозой увольнения.Работодатель усмотрел в находке признаки реализации продукции, не принадлежащей АО «ФПК», предположительно — в целях личного обогащения. Сама проводница поясняла, что пюре могли оставить пассажиры или она взяла его из шкафа по ошибке. Однако руководство вагонного участка поставило женщину перед жёстким выбором: либо проверка на полиграфе, либо увольнение. Работница согласилась пройти психофизиологическое исследование, однако это не помогло —вскоре в отделе кадров ей предложили подписать готовое соглашение о расторжении трудового договора. По показаниям свидетелей, работодатель предупредил, что при отказе от подписания проводницу уволят в связи с утратой доверия.Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу об отсутствии добровольного волеизъявления работника. Текст соглашения не предусматривал никаких выплат или компенсаций. В связи с этим Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск проводницы частично: соглашение о расторжении трудового договора и приказ об увольнении признаны незаконными, женщину восстановили в должности проводника пассажирского вагона с 27 января 2026 года. С АО «ФПК» взыскали средний заработок за время вынужденного прогула — более 190 тысяч рублей. Также компания выплатит единовременные пособия за первичное трудоустройство и за непрерывную работу свыше шести месяцев — это ещё 60 тысяч рублей. Сверх того, суд присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.