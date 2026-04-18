Ради бегунов через несколько дней изменится движение в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшее воскресенье в Екатеринбурге пройдёт легкоатлетический забег «Майская гроза». В связи с его проведением в центре города будет временно ограничено движение автотранспорта.Изменения коснутся, в том числе, схемы движения общественного транспорта. Так, полностью будет перекрыта улица Бориса Ельцина на отрезке от Челюскинцев до 8 Марта. Также перекроют улицу 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина. Автобусные маршруты временно изменят свои схемы. Автобус № 67 «ДМБ № 9 – Ритейл-парк Солнечный» в оба направления поедет в объезд. Его путь проляжет по улицам: 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцы – Невьянский, а затем по обычному маршруту.Автобус № 043 «Ж/д вокзал – поселок Северка» также поменяет траекторию движения. Он проследует по улицам Челюскинцев – Московская – проспект Ленина. Обратно поедет по маршруту: Ленина – Жукова – Челюскинцев, а далее по стандартной схеме. Автобус № 45 «Ж/д вокзал – НПЦ Онкология» будет двигаться аналогичным образом. В прямом направлении: Челюскинцев – Московская – проспект Ленина. На обратном пути: Ленина – Жукова – Челюскинцев, затем по привычному маршруту.Как уточняет официальный портал Екатеринбург.рф, перекрытия вступят в силу 26 апреля с раннего утра — с 5 часов. Движение восстановят только после обеда, в 14 часов. На время действия новых схем посадка и высадка пассажиров будет производиться на всех действующих остановках. Мероприятие для возрастной категории 18+