Ночью в Екатеринбурге погиб молодой водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь на 20 апреля на объездной автодороге Екатеринбурга произошла трагедия. В дорожной аварии погиб молодой человек.Как сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга, в 00.07 на четвёртом километре объездной дороги не справился с управлением 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан». Он двигался со стороны улицы Вильгельма де Геннина когда иномарка сначала врезалась в металлическое ограждение, а затем — в опору освещения. Удар был такой силы, что водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков. Причиной произошедшего называют выбор погибшим небезопасной скорости движения.В момент смертельного ДТП в разбившемся «Фольксвагене» находился 20-летний пассажир, также как и водитель — житель Екатеринбурга. Он тоже не был пристёгнут ремнём безопасности и в момент удара получил серьёзные травмы, однако выжил и был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу №24.Сотрудники Госавтоинспеции в ходе проверки установили ряд отягчающих обстоятельств. Так, выяснилось, что погибший водитель не имел права управления транспортным средством. В настоящее время по факту инцидента ведётся расследование. Для установления точной картины произошедшего назначен ряд экспертиз, включая химико-токсикологическую. Именно она должна показать, находился ли водитель в момент ДТП в состоянии опьянения. Мероприятие для возрастной категории 18+